Izrael sa pripravuje na možný ozbrojený konflikt s Iránom

Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Izrael sa pripravuje na možnosť vypuknutia ozbrojeného konfliktu s Iránom a s iránskymi spojencami v regióne. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia vysokopostavených izraelských predstaviteľov.



Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Aviv Kochavi tento týždeň uviedol, že armáda "urýchľuje svoje operačné plány a pripravenosť, aby bola schopná čeliť Iránu a s ním spojenej vojenskej hrozbe".



Generál počas utorkového vystúpenia pred výborom Knesetu pre zahraničné veci a obranu ubezpečil, že izraelské sily počas uplynulého roka – ako doslova uviedol – "pokračovali v tajných operáciách a misiách zameraných voči našim nepriateľom po celom Blízkom východe".



Izrael považuje islamský teokratický režim v Teheráne za svojho úhlavného nepriateľa a existenčnú hrozbu. Opakovane varuje, že je v prípade potreby odhodlaný použiť aj vojenskú silu, aby zabránil Iránu vo vývoji jadrových zbraní. Teherán popiera, že by mal takýto zámer, a tvrdí, že v súčasnosti sa pripravuje na obnovenie jadrových rozhovorov so svetovými mocnosťami.



Izraelský minister obrany Benny Ganc v utorok okrem toho vyhlásil, že Izrael nepripustí, aby libanonské militantné hnutie Hizballáh a ďalší spojenci Iránu získali moderné zbrane, ktoré by ohrozili izraelskú vojenskú prevahu v regióne. Ganc to vyhlásil počas otvorenia nového zbrojárskeho závodu v severoizraelskom meste Šlomi, ktorá podľa neho vysiela jasný signál nepriateľom židovského štátu.



V prípade vypuknutia vojenského konfliktu "budeme pripravení vykonávať operácie, ktoré nemajú obdobu v minulosti, s prostriedkami, ktoré sme predtým nemali k dispozícii, s cieľom zasiahnuť samotné srdce terorizmu," varoval šéf izraelského rezortu obrany.



Zdôraznil však, že prioritou Izraela je predísť ozbrojenému konfliktu, a v tomto smere podniká všetky potrebné opatrenia.



Od roku 2011, keď v Sýrii vypukla občianska vojna, pravidelne podniká Izrael na jej území nálety, ktoré sa väčšinou zameriavajú na pozície sýrskych vládnych síl a ich spojencov z Iránu a Libanonu. Židovský štát už údajne zrealizoval stovky takýchto vzdušných útokov, ku ktorým sa však spravidla jednotlivo nehlási. Dlhodobo však vyhlasuje, že urobí všetko pre to, aby sa Sýria hraničiaca s Izraelom nestala baštou Iránu.