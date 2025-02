Izrael sa stiahol z väčšiny južného Libanonu

Bejrút 18. februára (TASR) - Izraelská armáda sa utorok stiahla z väčšiny juholibanonských dedín, naďalej však zotrváva na piatich strategických miestach. V utorok to potvrdila libanonská a izraelská armáda. O polnoci uplynul o mesiac predĺžený termín na úplné stiahnutie izraelských vojakov z južného Libanonu, ktorý bol súčasťou dohody o prímerí medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



"Izraelská armáda sa stiahla zo všetkých pohraničných dedín s výnimkou piatich bodov," uviedol zdroj agentúry AFP. Informáciu neskôr potvrdila aj izraelská armáda.



"Na základe súčasnej situácie necháme dočasne rozmiestnené malé množstvo vojakov na piatich strategických miestach pozdĺž hraníc v Libanone, aby sme mohli naďalej brániť našich obyvateľov a uistiť sa, že neexistuje bezprostredná hrozba," povedal v pondelok večer hovorca izraelskej armády Nadav Šošani.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac podľa denníka Times of Israel varoval, že izraelské ozbrojené sily "počnúc dnešným dňom zostanú v nárazníkovej zóne v Libanone na piatich strategických stanovištiach a budú naďalej dôrazne a bez kompromisov presadzovať opatrenia proti akémukoľvek porušeniu prímeria zo strany Hizballáhu."



Libanonská armáda už potvrdila, že jej jednotky sú prítomné v pohraničných obciach. Podľa zdroja AFP sa do opustených pohraničných dedín rozmiestnili postupne, keďže im cestu komplikovali výbušniny a poškodená cestná infraštruktúra.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hibzalláhom nadobudla účinnosť 27. novembra 2024. V súlade s ňou má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone a Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z juhu krajiny a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Lehotu na stiahnutie izraelských síl neskôr predĺžili o mesiac.