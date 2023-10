Izrael sa sústreďuje na elimináciu vedenia Hamasu vrátane jeho vodcu

Jeruzalem 12. októbra (TASR) - Útok izraelskej armády proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas sa sústreďuje na "likvidáciu" najvyššieho vedenia tejto islamistickej skupiny v pásme Gazy, vrátane jej vodcu Jahju Sinwára. Informoval o tom vo štvrtok hovorca izraelskej armády Richard Hecht, ktorý spresnil, že ide o elimináciu nielen vojenského velenia Hamasu, ale aj jeho vládneho vedenia.



Sinwár je veliteľom brigád Izaddína Kasáma - ozbrojeného krídla Hamasu v pásme Gazy. Za vodcu Hamasu bol zvolený vo februári 2017. Je označovaný za jedného zo spoluzakladateľov bezpečnostného aparátu Hamasu.



Hecht argumentoval, že predstavitelia vojenského a vládneho vedenia Hamasu "boli priamo napojení" na útok, ktorý komandá palestínskych radikálov spustili voči Izraelu minulý víkend.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok aktualizovalo svoju bilanciu strát na životoch spôsobených prienikom militantov Hamasu na izraelské územie.



O život prišlo najmenej 1300 ľudí a od sobotňajšieho rána do štvrtka priviezli do nemocníc po celej krajine 3297 zranených. Z nich 28 je v kritickom stave, 335 vo vážnom stave a 581 ich bolo zranených stredne ťažko. Niekoľko desiatok ľudí previezli do nemocníc pre psychický šok.



Hnutie Hamas vo štvrtok prostredníctvom novej bilancie informovalo o 1354 Palestínčanoch, ktorí prišli o život počas odvety izraelskej armády v pásme Gazy.