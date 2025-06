Izrael sa vracia k bežnemu životu, Irán oslavuje koniec ako víťazstvo

Tel Aviv/Teherán 25. júna (TASR) - Obyvatelia Izraela sa v stredu vrátili do práce a do škôl po tom, ako armáda po uzavretí prímeria s Iránom zrušila všetky obmedzenia pohybu a verejných aktivít. Časť Izraelčanov však má obavy z novej eskalácie či vojny. Na základe rozhovorov s obyvateľmi Tel Avivu o tom v stredu informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Som vyčerpaná, ale veľmi sa mi uľavilo, keď som dnes ráno videla svoje dve deti, ako idú do školy a po 12 dňoch strávených doma sa stretávajú so svojimi kamarátmi,“ uviedla pre AFP 40-ročná učiteľka jogy Josi.



Pre niektorých bola úľava z konca vojny s Iránom podfarbená strachom z ďalšieho vojnového konfliktu.



„Nie som veriaca, ale modlím sa, aby som už nepočula žiadne sirény, aby som nemusela utekať a schovávať sa v kryte,“ povedala 33-ročná Jafit. Želá si návrat k svojmu obvyklému spôsobu života, ale kladie si otázku, ako dlho bude takýto stav trvať. „Aká bude ďalšia vojna? Toľko ľudí nás (Izraelčanov) chce zabiť, toľko krajín chce zničiť Izrael. A zakaždým je to horšie,“ dodala.



Prímerie s Iránom vzbudilo u časti Izraelčanov nádej, že Izrael zastaví aj boje v neďalekom palestínskom Pásme Gazy, kde už viac ako 20 mesiacov bojuje proti islamistickej militantnej skupine Hamas. Izraelská vláda sa však nateraz odmietla vyjadriť k akýmkoľvek novým rokovaniam o prímerí. Deklarovala len, že sa naďalej usiluje o návrat izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy, a to prostredníctvom vojenskej sily i rokovaní.



V Iráne, na ktorý Izrael v piatok 13. júna zaútočil, sa v utorok večer ulice mnohých miest zaplnili davmi ľudí, ktorí oslavovali prímerie i „víťazstvo nad Izraelom“ v najnovšom kole eskalácie ich vzájomného konfliktu.



Podľa televízie al-Džazíra ľudia mávali štátnymi vlajkami, niesli transparenty s vlasteneckými sloganmi a na podporu iránskej armády.



Víťazstvo vo vojne s Iránom si však nárokuje aj Izrael: predseda jeho vlády Benjamin Netanjahu v utorok večer v televíznom prejave vyhlásil, že Izrael zničil iránsky jadrový program a zabil v Iráne vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov. Doplnil, že Izrael zničil aj jadrové zariadenia v Natanze a Isfaháne, ako aj ťažkovodný reaktor v Araku.



Izrael zaútočil na Irán v piatok 13. júna v snahe zabrániť Teheránu v získaní jadrovej zbrane, čo Irán už roky popiera.



Operácia izraelskej armády v Iráne si vyžiadala životy najmenej 610 civilistov a viac ako 4700 zranených, uviedlo iránske ministerstvo zdravotníctva citované agentúrou AFP. Iránske raketové útoky na Izrael zabili 28 ľudí, uviedli izraelské úrady a záchranná služba.