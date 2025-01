Izrael sa z Gazy stiahne postupne, dohoda s Hamasom má tri fázy

Dauha 15. januára (TASR) - Dohoda o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a Hamasom, na ktorej sa obe strany dohodli v stredu popoludní, bude realizovaná v troch fázach. Do platnosti by mala vstúpiť v nedeľu 19. januára a schválenie zo strany izraelskej vlády sa očakáva vo štvrtok. O podrobnostiach dohody informovali agentúra AP a televízia al-Džazíra.



Súčasťou trojfázovej dohody je postupné prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, ako aj prepustenie stoviek palestínskych väzňov v Izraeli. Dohoda taktiež umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Izraelské sily sa taktiež z Pásma Gazy začnú postupne sťahovať.



Dodržiavanie dohody budú monitorovať jej traja sprostredkovatelia – USA, Egypt a Katar.



V prvej, šesť týždňov trvajúcej fáze sa uskutoční prvá výmena väzňov. Hamas prepustí 33 rukojemníkov vrátane žien, detí a civilistov starších ako 50 rokov, ktorých militanti zajali počas útoku vedeného Hamasom na južný Izrael 7. októbra 2023. Izrael výmenou za to v prvej fáze prepustí viac ako 1000 palestínskych väzňov vrátane tých, ktorí si odpykávajú doživotné tresty.



Izrael zároveň stiahne svoje sily z obývaných centier Gazy do oblastí vzdialených maximálne 700 metrov od hranice pásma s Izraelom.



Výnimkou pravdepodobne bude necarismký koridor, militarizovaný pás územia prechádzajúci stredom palestínskej enklávy. Z filadelfského koridoru pozdĺž hranice Egypta a Pásma Gazy by sa mali izraelské jednotky stiahnuť postupne. S ich úplným odchodom sa počíta v 50. deň prímeria.



Izrael taktiež v prvej fáze umožní prísun humanitárnej pomoci, návrat utečencov a otvorí sa aj hraničný priechod v meste Rafah na hraniciach s Egyptom.



Rokovania o detailoch druhej fázy sa podľa AP začnú 16 dní po začiatku prímeria. Podľa zdrojov americkej agentúry však môžu rozhovory o druhej fáze trvať dlhšie ako dohodnutých šesť týždňov. V takom prípade bude podľa amerického prezidenta Joea Bidena prímerie aj naďalej platné. Izrael sa však odmietol písomne zaviazať, že bojové operácie čiastočne neobnoví.



V druhej, rovnako dlhej fáze, sa zatiaľ počíta s prepustením zvyšných izraelských rukojemníkov, väčšinou vojakov, výmenou za prepustenie ďalších palestínskych väzňov. Izrael by taktiež mal začať s úplným stiahnutím z Pásma Gazy.



Najmenej detailov je známych o tretej fáze. Podľa AP by počas nej malo dôjsť k odovzdaniu tiel zosnulých izraelských rukojemníkov výmenou za telá padlých palestínskych ozbrojencov. Začať by sa malo aj s implementáciou päťročného plánu na obnovu zničenej Gazy. Počíta sa aj s otvorením hraničných priechodov medzi Izraelom a Pásmom Gazy.