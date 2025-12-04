< sekcia Zahraničie
Izrael sa zúčastní na pesničkovej súťaži Eurovízia v roku 2026
Členovia Európskej vysielacej únie (EBU) prejavili „jasnú podporu reformám zameraným na posilnenie dôvery a ochranu neutrality“ súťaže.
Autor TASR
Ženeva 4. decembra (TASR) - Izrael sa bude môcť zúčastniť na pesničkovej súťaži Eurovízia (Eurovision Song Contest) v roku 2026. Organizátori o tom rozhodli vo štvrtok, pričom Írsko, Holandsko a Španielsko na to okamžite reagovali bojkotom podujatia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Členovia Európskej vysielacej únie (EBU) prejavili „jasnú podporu reformám zameraným na posilnenie dôvery a ochranu neutrality“ súťaže, „ktoré umožnia účasť všetkým členom“, uviedla organizácia vo vyhlásení.
„RTÉ sa nezapojí do súťaže Eurovision Song Contest 2026 a ani ju nebude vysielať,“ oznámila írska verejnoprávna televízia. „Účasť Írska je neprimeraná vzhľadom na strašné straty na životoch v Pásme Gazy a humanitárnu krízu, ktorá tam pretrváva a stále ohrozuje životy mnohých civilistov,“ zdôraznila. „Po zvážení všetkých aspektov AVROTROS dospela k záveru, že za súčasných okolností nie je účasť zlučiteľná s hodnotami verejnosti, ktoré sú pre našu organizáciu zásadné,“ vyhlásila aj holandská verejnoprávna televízia.
„Využívanie súťaže na politické účely Izraela a situácia v Gaze čoraz viac sťažujú zachovanie neutrality Eurovízie ako kultúrneho podujatia napriek prímeriu a pristúpeniu k mierovému procesu,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník španielskej televízie RTVE Alfonso Morales. Španielsko patrí k piatim krajinám, ktoré najväčšou mierou financujú EBU a preto sa automaticky kvalifikujú do finále súťaže, pripomína AFP.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v reakcii na rozhodnutie EBU skonštatoval, že jeho krajina „si zaslúži reprezentáciu na všetkých svetových pódiách“. „Som rád, že Izrael sa znovu zúčastní na súťaži Eurovision Song Contest, a dúfam, že táto súťaž bude aj naďalej podporovať kultúru, hudbu, priateľstvo medzi národmi a cezhraničné kultúrne porozumenie,“ uviedol Herzog na platforme X.
„Ďakujem všetkým našim priateľom, ktorí sa postavili za právo Izraela naďalej prispievať a súťažiť v pesničkovej súťaži Eurovízia. Rozhodnutie je prejavom solidarity, priateľstva a spolupráce a posilňuje ducha spriaznenosti národov prostredníctvom kultúry a hudby,“ dodal izraelský líder.
Island už skôr pohrozil odstúpením a krajiny ako Belgicko, Fínsko a Švédsko zdôraznili, že zvažujú bojkot. Súvisí to s humanitárnou situáciou v Pásme Gazy, kde od 10. októbra platí prímerie medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. Tento konflikt vyvolal masívny útok Hamasu 7. októbra 2023 na juh Izraela.
