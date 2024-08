Izrael sa zúčastní rokovania s Hamasom, potvrdil Netanjahu

Jeruzalem 14. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu potvrdil, že izraelská delegácia sa zúčastní na štvrtkových rokovaniach s palestínskym militantným hnutím Hamas v katarskej Dauhe. Rokovania sa zamerajú na finalizáciu dohody o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.



"Predseda vlády Benjamin Netanjahu schválil zajtrajší odchod izraelskej delegácie do Dauhy a udelil jej mandát na vedenie rokovaní," uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie.



AFP píše, že súčasťou izraelskej delegácie budú riaditeľ izraelskej rozviedky Mosad David Barnea, riaditeľ kontrarozviedky Šin bet Ronen Bar, šéf vyjednávacieho tímu pre prepustenie izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy Nican Alon a poradca izraelského premiéra pre zahraničnú politiku Ofir Falk.



Agentúra DPA však v stredu informovala, že účasť Hamasu na štvrtkových rokovania je stále neistá. Hnutie trvá na realizácii návrhu trojfázovej mierovej dohody, ktorú predstavil prezident USA Joe Biden ešte koncom mája.



Vyhliadky na uzavretie prímeria v Pásme Gazy sa výrazne skomplikovali pred dvoma týždňami, keď pri útoku v Teheráne zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.



Biden v utorok vyjadril presvedčenie, že dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy by mohlo zabrániť Iránu podniknúť odvetný útok za zabitie Haníju. Dodal, že hoci rokovania o prímerí začínajú byť ťažké, nestráca nádej.