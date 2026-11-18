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Šéf izraelskej diplomacie privítal taliansky zákon proti antisemitizmu
Nová legislatíva vyvolala v Taliansku búrlivé diskusie o tom, či by sa za antisemitskú mohla považovať aj oprávnená kritika izraelskej vlády a jej politiky.
Autor TASR
Tel Aviv/Rím 18. novembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu privítal nový zákon proti antisemitizmu, ktorý v utorok schválil taliansky parlament. TASR o tom píše podľa správy agentúry ANSA.
„Srdečne blahoželám talianskej vláde a parlamentu k prijatiu nového zákona na boj proti antisemitizmu,“ uviedol Saar v príspevku na platforme X.
„V čase, keď po celom svete narastá antisemitizmus, Taliansko vysiela jasný signál o nulovej tolerancii voči nenávisti namierenej proti Židom,“ napísal.
„Osobitne vítam, že zákon odkazuje na pracovnú definíciu antisemitizmu IHRA (Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu), ako aj to, že kladie dôraz na vzdelávanie a boj proti antisemitizmu na internete,“ dodal.
Taliansko ide podľa jeho slov príkladom ostatným krajinám v globálnom boji proti antisemitizmu.
Nová legislatíva vyvolala v Taliansku búrlivé diskusie o tom, či by sa za antisemitskú mohla považovať aj oprávnená kritika izraelskej vlády a jej politiky.
Kritici totiž tvrdia, že prevzatie medzinárodne uznávanej definície antisemitizmu by mohlo v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu politického prejavu chráneného slobodou slova, ak ide o Izrael a Palestínčanov. Obávajú sa, že kritika izraelskej vlády a jej krokov vrátane postupu vo vojne v Pásme Gazy, by mohla byť klasifikovaná ako antisemitizmus.
Talianska vláda však trvá na tom, že táto legislatíva neobmedzuje slobodu politického prejavu.
„Srdečne blahoželám talianskej vláde a parlamentu k prijatiu nového zákona na boj proti antisemitizmu,“ uviedol Saar v príspevku na platforme X.
„V čase, keď po celom svete narastá antisemitizmus, Taliansko vysiela jasný signál o nulovej tolerancii voči nenávisti namierenej proti Židom,“ napísal.
„Osobitne vítam, že zákon odkazuje na pracovnú definíciu antisemitizmu IHRA (Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu), ako aj to, že kladie dôraz na vzdelávanie a boj proti antisemitizmu na internete,“ dodal.
Taliansko ide podľa jeho slov príkladom ostatným krajinám v globálnom boji proti antisemitizmu.
Nová legislatíva vyvolala v Taliansku búrlivé diskusie o tom, či by sa za antisemitskú mohla považovať aj oprávnená kritika izraelskej vlády a jej politiky.
Kritici totiž tvrdia, že prevzatie medzinárodne uznávanej definície antisemitizmu by mohlo v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu politického prejavu chráneného slobodou slova, ak ide o Izrael a Palestínčanov. Obávajú sa, že kritika izraelskej vlády a jej krokov vrátane postupu vo vojne v Pásme Gazy, by mohla byť klasifikovaná ako antisemitizmus.
Talianska vláda však trvá na tom, že táto legislatíva neobmedzuje slobodu politického prejavu.