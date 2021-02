Izrael sčasti uvoľnil lockdown, školy však zatiaľ ostávajú zatvorené

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Izrael v nedeľu čiastočne uvoľnil epidemiologické opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré zaviedol pred šiestimi týždňami. Informovala o tom agentúra AP.



Obyvatelia židovského štátu sa tak môžu od nedele pohybovať viac ako kilometer od svojho bydliska. Zároveň sú otvorené kaderníctva, kozmetické salóny, parky či prírodné rezervácie. Hotely však zostávajú naďalej zatvorené a reštaurácie budú môcť vydávať stravu len na osobný odber.



Podľa denníka The Times of Israel sa očakáva, že školy zostanú zatvorené najmenej do utorka. Vláda v priebehu pondelka alebo utorka rozhodne, ktoré školy otvoriť a za akých podmienok, dodáva denník.



Medzinárodné letisko Bena Guriona bude pre verejnosť zatvorené najmenej do 20. februára. V súčasnosti ho môžu využívať len nákladné lietadlá a mimoriadne spoje, pripomínajú The Times of Israel.



Tretí lockdown bol zavedený 27. decembra a odvtedy ho štyrikrát predĺžili. Izrael začal koncom decembra aj s vakcinačnou kampaňou, v rámci ktorej bola za mesiac proti novému koronavírusu zaočkovaná vyše tretina jeho obyvateľov.



Dosiaľ tam zaznamenali vyše 686.000 prípadov nákazy a 5074 súvisiacich úmrtí. Najhorším mesiacom bol zatiaľ január, keď pribudlo vyše 1000 úmrtí na ochorenie COVID-19.