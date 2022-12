Izrael schváli zákony, ktoré dláždia cestu Netanjahuovej vláde

Jeruzalem 27. decembra (TASR) — Izraelský parlament v utorok schválil dve kontroverzné právne normy v prospech vlády, ktorú má vo štvrtok predstaviť dezignovaný premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Netanjahu minulý týždeň oznámil, že jeho rokovania o zostavení vlády so svojimi partnermi z ultraortodoxných a krajne pravicových strán boli úspešné. Neistota však panovala v otázke, či jej členom môže byť aj Arje Deri, líder ultraortodoxnej strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas), keďže sa predtým priznal k daňovým únikom.



V utorok ráno však poslanci Knesetu v poslednom čítaní schválili návrh zákona, ktorý každému, kto bol odsúdený za trestný čin, ale nie na trest odňatia slobody, dovoľuje získať ministerské portfólio.



Poslanci prijali aj ďalší zákon, ktorý oprávňuje vymenovať na jeden ministerský post dvoch ľudí.



Cieľom tohto opatrenia je, aby sa Becalel Smotrič — vodca krajne pravicovej strany Náboženský sionizmus (ha-Cionut ha-Datit) — mohol stať v rámci rezortu obrany ministrom zodpovedným za civilné riadenie Západného brehu.



Kneset v utorok odobril aj rozšírenie agendy ministra národnej bezpečnosti. Ide o pozíciu, ktorú bude zastávať Itamar Ben-Gvir, líder krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit).



Najmenej traja západní diplomati pre AFP uviedli, že sú znepokojení príchodom Itamara Ben-Gvira na post ministra šéfujúceho polícii, ktorá zahŕňa i polovojenské jednotky pohraničnej stráže rozmiestnené na západnom brehu Jordánu, kde opäť vládne napätá situácia.



Izraelská tlač v posledných týždňoch pripomína riziko, že na Západnom brehu budú takto "dve" izraelské armády — regulárna armáda a pohraničná stráž.



Denník The Times of Israel (TOI) v utorok informoval, že dočasný predseda Knesetu Jariv Levin, ktorý sa má stať členom Netanjahuovej vlády, v utorok ráno odstúpil z funkcie. Zákon totiž vyžaduje, aby 48 hodín pred vymenovaním na nový ministerský post nezastával funkciu predsedu parlamentu.



Benjamin Netanjahu, ktorý je držiteľom rekordu v "dlhovekosti" na čele vlády (1996 — 1999 a 2009 — 2021), musí vo štvrtok ráno Knesetu predložiť zloženie svojho kabinetu.



TOI podotkol, že sa tým skončí 18 mesiacov vládnutia politicky "pestrej" koalície, ktorá bola zložená z predstaviteľov ľavice, pravice i centristov i zástupcov strán arabských obyvateľov Izraela. Túto koalíciu viedol najprv Naftali Bennett, neskôr ho vystriedal Jair Lapid.