Izrael schválil ďalších 19 osád na Západnom brehu Jordánu
Guterres pritom odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád.
Autor TASR
Jeruzalem 21. decembra (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet schválil zriadenie 19 nových židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Celkový počet schválených osád tak za uplynulé tri roky dosiahol 69, vyplýva z oficiálneho nedeľňajšieho vyhlásenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Návrh ministra financií Becalela Smotriča a ministra obrany Jisraela Kaca na vyhlásenie a formalizáciu 19 nových osád v Judei a Samárii schválila vláda,“ uvádza sa vo vyhlásení Smotričovej kancelárie bez toho, aby sa spresnilo, kedy bolo rozhodnutie prijaté.
„V praxi blokujeme vznik palestínskeho teroristického štátu. Budeme naďalej rozvíjať, budovať a osídľovať územie dedičstva našich predkov s vierou v spravodlivosť našej cesty,“ uviedol Smotrič vo vyhlásení.
Agentúra AFP 13. decembra s odvolaním sa na správu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uviedla, že rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Podľa Guterresovej správy boli v roku 2025 „plány na výstavbu takmer 47.390 bytových jednotiek vo fáze ďalšieho konania, schválenia alebo vyhlásenia súťaže, pričom v roku 2024 ich bolo približne 26.170“.
Guterres pritom odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád, pretože „naďalej podnecuje napätie, bráni Palestínčanom v prístupe k ich pôde a ohrozuje životaschopnosť plne nezávislého, demokratického, súvislého a suverénneho palestínskeho štátu,“ cituje AFP.
