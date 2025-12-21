Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Zahraničie

Izrael schválil ďalších 19 osád na Západnom brehu Jordánu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Guterres pritom odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád.

Autor TASR
Jeruzalem 21. decembra (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet schválil zriadenie 19 nových židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Celkový počet schválených osád tak za uplynulé tri roky dosiahol 69, vyplýva z oficiálneho nedeľňajšieho vyhlásenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Návrh ministra financií Becalela Smotriča a ministra obrany Jisraela Kaca na vyhlásenie a formalizáciu 19 nových osád v Judei a Samárii schválila vláda,“ uvádza sa vo vyhlásení Smotričovej kancelárie bez toho, aby sa spresnilo, kedy bolo rozhodnutie prijaté.

„V praxi blokujeme vznik palestínskeho teroristického štátu. Budeme naďalej rozvíjať, budovať a osídľovať územie dedičstva našich predkov s vierou v spravodlivosť našej cesty,“ uviedol Smotrič vo vyhlásení.

Agentúra AFP 13. decembra s odvolaním sa na správu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uviedla, že rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.

Podľa Guterresovej správy boli v roku 2025 „plány na výstavbu takmer 47.390 bytových jednotiek vo fáze ďalšieho konania, schválenia alebo vyhlásenia súťaže, pričom v roku 2024 ich bolo približne 26.170“.

Guterres pritom odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád, pretože „naďalej podnecuje napätie, bráni Palestínčanom v prístupe k ich pôde a ohrozuje životaschopnosť plne nezávislého, demokratického, súvislého a suverénneho palestínskeho štátu,“ cituje AFP.
.

Neprehliadnite

SLÁDEK: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd