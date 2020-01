Izrael povolil ďalšiu výstavbu na okupovaných palestínskych územiach

Jeruzalem 6. januára (TASR) - Izrael schválil výstavbu 1936 nových bytových jednotiek na okupovaných palestínskych územiach, informovala v pondelok ľudskoprávna organizácia Peace Now, bojujúca okrem iného proti rozširovaniu židovských osád.



Podľa agentúry AFP organizácia Peace Now uviedla, že rozhodnutie o výstavbe padlo v nedeľu a pondelok.



Organizácia poznamenala, že budovanie osád sa zintenzívnilo za vlády premiéra Benjamina Netanjahua.



Palestínčania považujú okupovaný západný breh Jordánu a východný Jeruzalem, územia, ktoré Izrael zabral v roku 1967, za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu.



Medzinárodné spoločenstvo považuje výstavbu izraelských osád v uvedených oblastiach za nezákonnú a vníma ju ako prekážku dosiahnutia mieru medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou.



Izrael tvrdí, že konečný štatút osád na okupovaných územiach by sa mal vyriešiť v rámci mierových rokovaní.