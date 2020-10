Izrael schválil novú výstavbu v židovských osadách v Predjordánsku

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izrael schválil v stredu výstavbu 2166 nových domov v židovských osadách, ktoré sú postavené na území okupovaného západného brehu Jordánu - Predjordánska. Informovala o tom agentúra AFP.



Židovský štát schválil rozšírenie osád necelý mesiac po tom, ako sa v súvislosti s dohodou o normalizácii vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom zaviazal pozastaviť svoje plány na anektovanie rozsiahlych oblastí Predjordánska.



Izrael podľa mimovládnej organizácia Peace Now týmto krokom ohrozuje nádej v izraelsko-arabský mier a dáva najavo, že odmieta štátnosť Palestíny. Organizácia očakáva, že vo štvrtok vláda schváli výstavbu ďalších 2000 domov.



"Netanjahu sa rúti plnou parou smerom k potvrdeniu de facto anexie západného brehu (Jordánu)," uviedla organizácia v stredajšom vyhlásení.



Americký prezident Donald Trump vníma dohody o normalizácii vzťahov ako súčasť svojej širšej iniciatívy za mier na Blízkom východe, komentuje AFP. V januári však zverejnil plán, ktorý umožňuje Izraelu oficiálne anektovať značnú časť Predjordánska vrátane židovských osád, ktorých existencia je v rozpore s medzinárodným právom.



Izrael súhlasil s pozastavením týchto plánov v rámci svojej normalizačnej dohody so SAE, na čo sa odvolávali predstavitelia emirátov v reakcii na kritiku arabských a moslimských krajín.



SAE a Bahrajn nadviazali oficiálne vzťahy s Izraelom ako vôbec prvé krajiny Perzského zálivu a v celkovom poradí ako tretí a štvrtý arabský štát — po Egypte a Jordánsku.