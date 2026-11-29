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Izrael schválil pilotné nasadenie stabilizačných síl v Pásme Gazy
Izraelská vláda v nedeľňajšom vyhlásení obvinila Hamas, že porušuje dohody.
Autor TASR
Jeruzalem 29. novembra (TASR) – Izrael v nedeľu oznámil, že sa rozhodol schváliť „pilotné“ nasadenie Medzinárodných stabilizačných síl v Pásme Gazy, a to s cieľom odzbrojenia palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Cieľ Izraela je jasný a nezmenil sa: odzbrojenie Hamasu,“ uviedla vo vyhlásení izraelská vláda. Detaily o misii neposkytla. Doplnila však, že bude naďalej spolupracovať s USA a Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Pásma Gazy.
Mnohonárodné mierové sily sú súčasťou Spojenými štátmi sprostredkovanej dohody o prímerí vo vojne v Pásme Gazy z októbra 2025 a mali by realizovať rôzne úlohy vrátane podpory prísunu humanitárnej pomoci.
Izraelská vláda v nedeľňajšom vyhlásení obvinila Hamas, že porušuje dohody. „V Gaze sa nezačne rekonštrukcia, kým nebude Hamas odzbrojený a celá pásme demilitarizované,“ zdôraznila.
„Cieľ Izraela je jasný a nezmenil sa: odzbrojenie Hamasu,“ uviedla vo vyhlásení izraelská vláda. Detaily o misii neposkytla. Doplnila však, že bude naďalej spolupracovať s USA a Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo všetkých otázkach týkajúcich sa Pásma Gazy.
Mnohonárodné mierové sily sú súčasťou Spojenými štátmi sprostredkovanej dohody o prímerí vo vojne v Pásme Gazy z októbra 2025 a mali by realizovať rôzne úlohy vrátane podpory prísunu humanitárnej pomoci.
Izraelská vláda v nedeľňajšom vyhlásení obvinila Hamas, že porušuje dohody. „V Gaze sa nezačne rekonštrukcia, kým nebude Hamas odzbrojený a celá pásme demilitarizované,“ zdôraznila.