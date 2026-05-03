< sekcia Zahraničie
Izrael schválil plán na nákup lietadiel F-35 a F-15I od USA
Podľa ministerstva ide o prvú fázu realizácie desaťročného programu posilňovania ozbrojených síl s rozpočtom 350 miliárd šekelov (približne 101 miliárd eur).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 3. mája (TASR) - Izraelské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že vládny výbor pre obranné obstarávanie odobril nákup dvoch nových letiek stíhačiek F-35I a F-15IA od amerických spoločností Lockheed Martin a Boeing. Cieľom je posilniť letectvo krajiny, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa ministerstva ide o prvú fázu realizácie desaťročného programu posilňovania ozbrojených síl s rozpočtom 350 miliárd šekelov (približne 101 miliárd eur).
Ministerstvo uviedlo, že tieto lietadlá „budú slúžiť ako základ dlhodobého rozvoja izraelskej armády, reagovať na meniace sa regionálne hrozby a udržiavať strategickú vzdušnú prevahu Izraela“.
„Poznatky z operácií proti Iránu nás zaväzujú urýchliť posilňovanie vojenských kapacít,“ objasnil izraelský minister obrany Jisrael Kac, ktorého citovalo vyhlásenie rezortu.
Nákup letiek je podľa neho súčasťou programu Magen Jisrael, ktorého cieľom je zabezpečiť izraelskej armáde dlhodobú kvalitatívnu prevahu. „Naša úloha je jasná: byť pred našimi nepriateľmi,“ dodal Kac.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) tieto lietadlá v nasledujúcich rokoch rozšíria flotilu izraelského letectva na 100 stíhačiek F-35I a 50 stíhačiek F-15IA, izraelskej verzie amerického typu F-15EX.
V súčasnosti má Izrael 48 lietadiel F-35I. Ďalších 25 strojov objednal v roku 2023, pričom ich dodávky sa očakávajú od roku 2028. Izrael si v roku 2024 objednal aj 25 lietadiel F-15IA - prvé dodávky sa očakávajú od roku 2031.
Podľa ministerstva ide o prvú fázu realizácie desaťročného programu posilňovania ozbrojených síl s rozpočtom 350 miliárd šekelov (približne 101 miliárd eur).
Ministerstvo uviedlo, že tieto lietadlá „budú slúžiť ako základ dlhodobého rozvoja izraelskej armády, reagovať na meniace sa regionálne hrozby a udržiavať strategickú vzdušnú prevahu Izraela“.
„Poznatky z operácií proti Iránu nás zaväzujú urýchliť posilňovanie vojenských kapacít,“ objasnil izraelský minister obrany Jisrael Kac, ktorého citovalo vyhlásenie rezortu.
Nákup letiek je podľa neho súčasťou programu Magen Jisrael, ktorého cieľom je zabezpečiť izraelskej armáde dlhodobú kvalitatívnu prevahu. „Naša úloha je jasná: byť pred našimi nepriateľmi,“ dodal Kac.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) tieto lietadlá v nasledujúcich rokoch rozšíria flotilu izraelského letectva na 100 stíhačiek F-35I a 50 stíhačiek F-15IA, izraelskej verzie amerického typu F-15EX.
V súčasnosti má Izrael 48 lietadiel F-35I. Ďalších 25 strojov objednal v roku 2023, pričom ich dodávky sa očakávajú od roku 2028. Izrael si v roku 2024 objednal aj 25 lietadiel F-15IA - prvé dodávky sa očakávajú od roku 2031.