Izrael schválil plán prijatia 2000 etiópskych židov

Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izraelská vláda v pondelok schválila imigračný plán pre 2000 Etiópčanov, ktorých túžba presťahovať sa do židovského štátu vyvolala polemiku a viedla k dlhým odkladom tohto kroku.



Inkriminovanú skupinu tvoria členovia komunity Falaš Mura, potomkovia etiópskych židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo - mnohí pod nátlakom - v 18. a 19. storočí. Týchto Etiópčanov ortodoxné rabínske úrady v Izraeli neuznávajú ako židov. Komunita si však nárokuje právo prisťahovať sa na základe legislatívy o znovuzjednotení rodín, píše agentúra AFP.



Izraelská vláda v roku 2015 odobrila príchod približne 9000 etiópskych žiadateľov, ale nasledujúci rok od svojho rozhodnutia ustúpila, argumentujúc rozpočtovými obmedzeniami.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok na zasadaní vlády svojmu vládnemu kabinetu povedal, že nastal čas prijať "2000 našich ľudí - našich bratov a sestry z Etiópie". "Budeme sa usilovať, aby neskôr prišli aj ďalší," dodal.



Izraelská ministerka pre integráciu Pnina Tamanová-Šatová, prvá etnicky etiópska židovka zvolená do Knesetu (parlamentu), vyzdvihla "jednomyseľné hlasovanie za umožnenie príchodu 2000 ľudí do Izraela, ktorí v Etiópii čakajú na spojenie so svojimi rodinami".



Niektoré skupiny a organizácie vyjadrili nesúhlas s týmto rozhodnutím.



Podstatná časť židovskej komunity žijúcej v Etiópii sa do Izraela dostala v rokoch 1984-1991 na základe zákona, ktorý garantuje izraelské občianstvo pre všetkých židov. Etiópsko-izraelská obec odvtedy narástla na 140.000 členov vrátane 50.000 tých, ktorí sa narodili priamo v Izraeli. Mnohí tvrdia, že čelili rasovej diskriminácii, najmä zo strany izraelskej polície.