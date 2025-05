Izrael schválil plány na rozšírenie operácie v Pásme Gazy

Washington 5. mája (TASR) — Izrael zintenzívni svoju ofenzívu v Pásme Gazy namierenú proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Toto rozhodnutie bolo jednomyseľne prijaté na nedeľňajšom zasadnutí bezpečnostného kabinetu premiéra, informuje TASR na základe správy webu Times of Israel (TOI) odvolávajúceho sa na izraelského predstaviteľa.



Cieľom zintenzívnenia ofenzívy je zvýšiť tlak na Hamas, aby prepustil ďalších rukojemníkov, ktorých zajal 7. októbra 2023 pri vpáde na územie Izraela.



Očakáva sa, že tento plán bude realizovaný až po budúcotýždňovej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v regióne. Dovtedy sa bude vyvíjať úsilie na dosiahnutie dohody s Hamasom o prímerí a dohode o rukojemníkoch, uviedli podľa TOI izraelské médiá.



Izraelský predstaviteľ pre TOI ďalej povedal, že bezpečnostný kabinet schválil tiež plán na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Zároveň bol prepracovaný mechanizmus distribúcie pomoci, aby sa obmedzili prípady, že sa dostane do rúk operatívcov Hamasu. Proti plánu hlasoval ako jediný minister národnej bezpečnosti Itamar ben Gvir.



Podľa izraelských médií izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dal zelenú prípravám na zintenzívnenie vojenskej ofenzívy. Náčelník generálneho štábu armády Ejal Zamir v nedeľu potvrdil, že na tento účel sa začne rozsiahla mobilizácia záložníkov. Podľa spravodajského portálu Ynet majú niektorí záložníci nahradiť vojakov, ktorí sú v súčasnosti umiestnení na severnej hranici Izraela alebo na Západnom brehu Jordánu. Títo vojaci sa následne presunú do Pásma Gazy.



Izraelská armáda už približne dva mesiace nepovoľuje dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde žijú asi dva milióny ľudí. Obviňuje Hamas, že pomoc predáva ďalej a zo zisku financuje svojich bojovníkov a nákup zbraní.



Podľa nového plánu prenechá armáda distribúciu potravín a humanitárnej pomoci medzinárodným organizáciám a súkromným bezpečnostným firmám. Spravodajský portál Axios nedávno informoval, že USA a Izrael plánujú na prepravu humanitárnej pomoci využiť súkromnú americkú spoločnosť, čím obídu Hamas.



OSN však s týmto plánom nesúhlasí. „(Tento plán) porušuje základné humanitárne princípy a zdá sa, že je navrhnutý tak, aby zvýšil kontrolu nad životne dôležitým tovarom, ktorý sa využíva ako prostriedok nátlaku a ako súčasť vojenskej stratégie,“ uviedol humanitárny tím OSN v Pásme Gazy.