Izrael schválil reformy, ktoré ženám uľahčia prístup k interrupciám

Jeruzalem 27. júna (TASR) - Izraelskí zákonodarcovia v pondelok schválili reformy, ktoré uľahčia ženám prístup k interrupciám. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Interrupcie sú v Izraeli legálne, no ženy, ktoré chcú umelé ukončenie tehotenstva podstúpiť, musia osobne predstúpiť pred osobitný výbor ministerstva zdravotníctva, ktorý ich žiadosť musí posúdiť. Toto nariadenie bolo v krajine zavedené koncom 70. rokov minulého storočia a odvtedy nedošlo k jeho úprave.



V rámci zmien schválených v príslušnom výbore Knesetu bude musieť interrupcie naďalej schvaľovať spomínaná komisia ministerstva zdravotníctva. Ženy však budú môcť svoje žiadosti predkladať prostredníctvom elektronických formulárov a nebude sa od nich vyžadovať, aby pred "interrupčný" výbor predstúpili osobne, alebo aby sa v rámci procesu stretávali so sociálnymi pracovníkmi.



Zákroky na umelé prerušenie tehotenstva bude možné v budúcnosti vykonávať nielen vo veľkých klinikách a nemocniciach, ale aj v menších komunitných zdravotníckych zariadeniach.



"Ministerstvo zdravotníctva používalo viac ako 30 rokov archaické postupy, na základe ktorých boli členovia výboru inštruovaní, aby vynaložili všetko úsilie na zníženie počtu 'zbytočných interrupcií'... Reforma, ktorú sme dnes schválili, posilní právo žien na ich vlastné telá," uviedol Horowitz vo vyhlásení. Dodal, že každá žena sa musí rozhodnúť sama, či chce umelé prerušenie tehotenstva podstúpiť.



Podľa ministra bude po novom celý proces jednoduchší, zodpovedajúci požiadavkám súčasnej doby a rešpektujúci potreby žien. Schválené zmeny vstúpia do platnosti o tri mesiace.



Podľa údajov izraelského ministerstva zdravotníctva v roku 2020 požiadalo výbor o umelé prerušenie tehotenstva viac ako 17.500 žien, pričom povolenie podstúpiť interrupciu bolo udelené viac ako 17.300 z nich.