Izrael schválil v prvom čítaní kontroverznú súdnu reformu

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Izraelský parlament posunul do druhého čítania kontroverznú súdnu reformu, proti ktorej jej odporcovia už niekoľko týždňov organizujú masové demonštrácie v Tel Avive, Jeruzaleme, Haife a Beeršebe. V utorok to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Poslanci posunuli návrh súdnej reformy do druhého čítania krátko po polnoci po sedemhodinovej rozprave pomerom hlasov 63:47. Navrhované reformy by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou - hlasmi 61 poslancov v 120-člennom Knesete. Zmenami by sa posilnila aj politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Kritici návrhu - vrátane predsedníčky najvyššieho súdu Ester Hajutovej - odsúdili reformu ako útok na nezávislosť izraelského súdnictva.



Vládna koalícia premiéra Netanjahua reformu obhajuje argumentami na odstránenie nerovnováhy moci medzi volenými zástupcami a najvyšším súdom.



Na schválenie súdnej reformy sú potrebné ešte dve hlasovania v parlamente, pripomína agentúra AP.