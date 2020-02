Izrael schválil výstavbu 1800 bytov na okupovanom Západnom brehu

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Izrael schválil vo štvrtok výstavbu takmer 1800 nových bytových jednotiek na okupovanom Západnom brehu. Oznámil to izraelský minister obrany Naftali Bennett, a to štyri dni pred parlamentnými voľbami v židovskom štáte, poznamenala agentúra AFP.



Plánovacia komisia "schválila výstavbu 1800 bytových jednotiek podľa návrhu ministra obrany Naftaliho Bennetta", uvádza sa vo vyhlásení.



Podľa mimovládnej organizácie Peace Now ide o 1739 bytových jednotiek, z ktorých 92 percent bude hlboko na území Západného brehu.



"Nečakáme, konáme. Nedáme Arabom ani kúsok izraelskej krajiny, ale musíme tam stavať," povedal Bennett.



Ide o druhé podobné oznámenie za posledné dni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu totiž v utorok vyhlásil, že vydal pokyn napredovať s plánom výstavby približne 3500 bytových jednotiek pre židovských osadníkov v jednej z najcitlivejších oblastí okupovaného Západného brehu. Projekt výstavby v sektore E-1 je po medzinárodnej kritike zmrazený.



Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Malíkí v stredu vyhlásil, že plán Izraela postaviť nové domy pre židovských osadníkov v obzvlášť citlivej oblasti okupovaného Predjordánska by zničil vyhliadky na realizáciu dvojštátneho riešenia.



Plán výstavby v sektore E-1 by v prípade svojej realizácie rozšíril veľké židovské osídlenie Maale Adumim, čím by sa fakticky spojilo s Jeruzalemom, od ktorého je táto oblasť vzdialená približne 15 minút jazdy autom.



Palestínski a zahraniční oponenti namietajú voči plánu výstavby v sektore E-1, pričom varujú, že izraelské osady vybudované v tomto kopcovitom teréne rozpolia západný breh Jordánu, odrežú Palestínčanov od Jeruzalema a znova oddialia ich nádeje na vlastný štát s celistvým územím.