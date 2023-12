Izrael schválil výstavbu nových osídlení vo východnom Jeruzaleme

Jeruzalem 6. decembra (TASR) - Izraelské úrady schválili výstavbu viac než nových 1700 domov v rámci rozširovania okupovaného východného Jeruzalema, oznámila v stredu izraelská mimovládna organizácia Mier teraz (Šalom achšav/Peace Now). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Osídlenia vybudované v rámci projektu Lower Aquaduct project majú stáť na oboch stranách tzv. zelenej línie, píše portál The Times of Israel.



Polovica z celkového počtu viac než 1700 obytných jednotiek bude postavená v Izraelom anektovanej východnej časti Jeruzalema za touto líniou, spresnila skupina Mier teraz. Umiestnenie projektu za zelenou líniou označila za problematické z politického hľadiska. "Je to veľmi problematický projekt pre spojitosť palestínskeho štátu medzi južnou časťou západného brehu Jordánu a východným Jeruzalemom," uviedol Hagit Ofran z tejto organizácie.



Zelená línia sa vzťahuje na hranicu z roku 1949, ktorá oddeľovala západný Jeruzalem od východného. Ten spravovalo Jordánsko do roku 1967, keď ho Izrael anektoval. OSN však tento krok nikdy neuznala.



Vo východnom Jeruzaleme žije približne 300.000 Palestínčanov a 200.000 Izraelčanov, uvádza mimovládna organizácia Ir Amin. Izraelské osady na okupovaných územiach sú na základe medzinárodného práva nezákonné.