Izrael schválil výstavbu tisícov domov v okupovanom Predjordánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Izrael schválil výstavbu 1800 príbytkov na okupovanom západnom brehu Jordánu (Predjordánsku) a predbežne schválil plány na výstavbu 1344 ďalších, informoval v stredu hovorca civilnej správy Predjordánska, ktorá patrí pod izraelskú armádu.Ako píše agentúra AFP, správa o schválení prichádza deň po tom, čo vláda amerického prezidenta Joea Bidena vyjadrila "" nad výstavbou na okupovanom území Predjordánka, ktoré Palestínčania považujú za súčasť svojho budúceho štátu.Schválené domy – z ktorých sú niektoré ešte len navrhované, iné už dostavané – sa nachádzajú po celom Predjordánsku, od predmestia Jeruzalema až po osady postavené hlboko v tomto území.Izraelské ministerstvo výstavby medzitým v nedeľu vypísalo tendre na výstavbu ďalších 1355 domov na Západnom brehu.Civilná správa Predjordánska plánuje v nedeľu predbežne schváliť plány na výstavbu 1301 ubytovacích jednotiek pre Palestínčanov v oblastiach, ktoré ovláda židovský štát. Kritici Izraela však tvrdia, že to predstavuje len zlomok reálneho dopytu Palestínčanov.Izrael vo vojne v roku 1967 obsadil východný Jeruzalem spolu so západným brehom Jordánu a pásmom Gazy a anektoval ho, čo medzinárodné spoločenstvo doteraz neuznalo. Palestínčania chcú, aby všetky tri územia vytvorili ich budúci štát a východný Jeruzalem označujú za jeho hlavné mesto.Podľa Palestínčanov patria medzi hlavné prekážky mieru v regióne spomínané osady, ktoré existujú v rozpore s medzinárodným právom. Na palestínskych územiach žije približne 700.000 židovských osadníkov.Nový izraelský premiér Naftali Bennett, ktorého vláda nastúpila do úradu v júni, vyhlásil, že neplánuje spomaliť výstavbu židovských osád v Predjordánsku.Bennett, bývalý šéf lobistickej skupiny pre osadníkov, je proti palestínskej štátnosti a vylúčil oficiálne mierové rozhovory s Palestínskou samosprávou s tým, že sa radšej sústredí na ekonomické zlepšenia.