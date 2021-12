Izrael schválil zdvojnásobenie počtu osadníkov na Golanských výšinách

Jeruzalem 26. decembra (TASR) – Izraelská vláda schválila v nedeľu plán na zdvojnásobenie počtu židovských osadníkov na Golanských výšinách, ktoré Izrael anektoval pred 40 rokmi po tom, ako ich dobyl od Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.



Kabinet premiéra Naftaliho Bennetta hlasovala o pláne, v rámci ktorého majú v tejto oblasti za päť rokov vybudovať 7300 obytných jednotiek, na zasadnutí v osade Mevo Hama na Golanských výšinách.



Na bytové, infraštruktúrne a ďalšie projekty v regióne vyčlení Izrael v prepočte 280 miliónov eur so zámerom prilákať tam približne 23.000 nových osadníkov.



"Naším cieľom je dnes zdvojnásobiť populáciu Golanských výšin," povedal Bennett pred zasadnutím vlády, ktoré musel predčasne opustiť a odísť do izolácie po tom, ako jeho 14-ročná dcéra mala pozitívny test na koronavírus.



Golanské výšiny dobyl Izrael počas vojny v roku 1967 a decembri 1981 ich anektoval, čo väčšina medzinárodného spoločenstva dosiaľ neuznala.



Túto oblasť uznali v roku 2019 ako súčasť izraelského územia Spojené štáty za vlády exprezidenta Donalda Trumpa. Po nástupe nového prezidenta USA Joea Bidena v januári jeho šéf diplomacie Antony Blinken naznačil, že hoci tento Trumpov krok sprevádzajú právne otázky, o zrušení uznania Washington neuvažuje, najmä nie v čase pokračujúcej vojny v Sýrii.



"Golanské výšiny sú izraelské. Je to samozrejmé," vyhlásil Bennett. "Fakt, že to uznala Trumpa administratíva, a fakt, že Bidenova administratíva dala jasne najavo, že tento postoj sa nemení, sú tiež dôležité," citovala predsedu izraelskej vlády AFP.