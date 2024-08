Izrael: Šéf vojenského krídla Hamasu Dajf bol zabitý pri júlovom útoku

Tel Aviv 1. augusta (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že vodca vojenského krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammad Dajf bol "zlikvidovaný" pri júlovom leteckom útoku Izraela v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a AP.



"Izraelské obranné sily oznamujú, že 13. júla 2024 izraelské stíhačky zasiahli v oblasti Chán Júnis a po vyhodnotení spravodajských informácií možno potvrdiť, že Muhammad Dajf bol pri zásahu zlikvidovaný," uviedla armáda vo vyhlásení.



Hnutie Hamas bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie k izraelskému tvrdeniu, ktoré prišlo v čase, keď sa v Teheráne koná pohreb vodcu tohto palestínskeho islamistického hnutia Ismaíla Haníju, píše Reuters.



Dajf bol cieľom izraelského útoku, pri ktorom zahynulo vyše 90 ľudí. Pri útoku zahynul aj popredný predstaviteľ Hamasu Ráfa Saláma, ktorého smrť potvrdila izraelská armáda deň po útoku. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari niekoľko dní po útoku tvrdil, že obaja lídri Hamasu v čase útoku sedeli vedľa seba. Hamas však tvrdil, že Dajf je v poriadku a dohliada na ozbrojené operácie hnutia.



Saláma a Dajf boli považovaní za strojcov a plánovačov útoku zo 7. októbra 2023, pri ktorom tisíce extrémistov Hamasu a ďalších skupín vtrhli do južného Izraela a zabili viac ako 1200 ľudí. Ďalších 250 odviedli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Po útoku spustil Izrael odvetnú ofenzívu, ktorá si vyžiadala 39.480 obetí na životoch.



Päťdesiatosemročný Dajf bol podľa spravodajského portálu The Times of Israel na izraelskom zozname najhľadanejších teroristov.