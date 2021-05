Izrael si dňom štátneho smútku pripomína obete tlačenice počas púte

Jeruzalem 2. mája (TASR) - Nedeľa je v Izraeli dňom štátneho smútku na pamiatku najmenej 45 obetí tlačenice, ku ktorej došlo pred dvoma dňami počas náboženskej púte na horu Meron a zúčastnili sa na nej desiatky tisíc ultraortodoxných židov. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Vlajky na verejných budovách a vojenských základniach naprieč krajinou boli stiahnuté na pol žrde a zrušili sa športové podujatia. V pondelok sa s cieľom uctiť si obete nešťastia uskutoční mimoriadne zasadnutie izraelského parlamentu, počas ktorého sa zapália pamätné sviečky.



K jednej z najhorších tragédií v dejinách Izraela, pri ktorej prišli o život civilisti, došlo v noci na piatok počas slávenia sviatku Lag ba-omer. Desaťtisíce zväčša ultraortodoxných veriacich sa zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Lag ba-omer sa zvyčajne slávi na výročie smrti tohto učenca.



Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie COVID-19. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku s kovovým povrchom a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi. Zranenia utrpelo okolo 150 veriacich.



Očití svedkovia podľa denníka The Times of Israel vinia políciu z blokovania kľúčovej únikovej cesty, ktorá sa už roky považovala za potenciálne problémové miesto týchto zhromaždení. Incident viedol aj k výzvam, aby predstavitelia zodpovední za túto katastrofu, odstúpili zo svojich postov. Minister pre verejnú bezpečnosť Amir Ochana na Facebooku napísal, že pred kamerami vystúpi po tom, ako budú identifikované a pochované všetky obete.



Do piatku večera bolo identifikovaných 32 zo 45 tiel obetí a 22 ich bolo vydaných príbuzným na pochovanie. Židovská tradícia vyžaduje, aby mŕtvi boli pochovaní čo najskôr po svojom skone.



Rezort spravodlivosti uviedol, že vyšetrovatelia preveria, či sa polícia dopustila akýchkoľvek pochybení. Dôkladné vyšetrenie celého prípadu prisľúbil i premiér Benjamin Netanjahu.