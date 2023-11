Izrael si minútou ticha pripomenul obete Hamasu spred mesiaca

Tel Aviv 7. novembra (TASR) - Izraelčania si v utorok predpoludním pripomenuli minútou ticha obete bezprecedentných útokov palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra. Minúta ticha sa konala v stoji a bez sprievodného počiatočného zvuku sirény, na rozdiel napríklad od Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, informuje TASR podľa novín The Times of Israel.



Minúta ticha sa začala o 11.00 h miestneho času (10.00 h SEČ), pričom vlajky v celej krajine boli spustené na pol žrde. Izraelčania následne spievali štátnu hymnu.



Počas celého utorka sa v Izraeli konajú spomienkové podujatia na školách či univerzitách. Popoludní prebehnú pietne obrady aj na námestiach a iných verejných miestach, kde si ľudia sviečkami pripomenú padlých vojakov a zavraždených civilistov.



V Heichal HaTarbut, najväčšej koncertnej sieni v Tel Avive, sa bude večer konať spomienkové podujatie, na ktorom vystúpi Izraelský filharmonický orchester. V Jeruzaleme sa zase večer očakáva pietne a zároveň protestné zhromaždenie pred budovou parlamentu (Knesetu). Na záver neho má byť pred Knesetom zriadený trvalý protestný tábor - vedený pozostalými po obetiach útokov Hamasu, ktorí požadujú zmenu vlády.



Izraelčania si v utorok pripomínajú dňom celoštátneho smútku mesiac od masívneho útoku militantov z Hamasu, ktorí vtrhli 7. októbra na územie Izraela, pričom zabili asi 1400 ľudí.



Obeťami boli prevažne civilisti, ktorých zabili priamo v ich domoch, či aj návštevníci hudobného festivalu, ktorý sa konal pod holým nebom. Hamas a ďalšie palestínske militantné skupiny zároveň vtedy zajali a uniesli približne 240 rukojemníkov, a to vrátane malých detí aj seniorov.