Izrael si neželá vojnu s Libanonom, ale je pripravený na eskaláciu

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izrael v piatok prostredníctvom hovorcu svojej armády Amnona Šeflera deklaroval, že si neželá vojnu s Libanonom, no je pripravený na "eskaláciu" na spoločných hraniciach. Šefler to uviedol v reakcii na piatkové raketové ostreľovanie prihraničných oblastí Izraela, ku ktorému sa prihlásilo hnutie Hizballáh.



Hovorca tiež vyjadril presvedčenie, že totálnu vojnu nechce ani proiránske šiitské militantné hnutie Hizballáh.



"Neželáme si, aby to prerástlo do totálnej vojny, ale, samozrejme, sme na to veľmi pripravení a nedovolíme, aby tieto teroristické činy pokračovali. Urobíme, čo bude potrebné," vyhlásil Šefler.



Po raketovej paľbe z Libanonu izraelská armáda spustila vlnu delostreleckých útokov zameraných na miesto, odkiaľ boli rakety odpaľované.



Ako informoval denník The Times of Israel, izraelská armáda v súvislosti s raketovým ostreľovaním z Libanonu uviedla, že systém protiraketovej obrany Železná kupola zneškodnil desať striel, ďalších šesť ich dopadlo na neobývané priestranstvo pri hore Hermon a tri skončili na libanonskom území.



Oblasťou, kde situácia eskaluje, sú tzv. farmy Šibáa ležiace na území medzi Libanonom, Sýriou a Izraelom. Izrael ich okupuje od roku 1967, spolu s Golanskými výšinami.



Farmy Šibáa (Har Dov) sa rozprestierajú v horskom masíve Hermon na necelých 30 kilometroch štvorcových, ale sú dôležité z hľadiska vodných zdrojov. OSN považuje farmy za súčasť Golanských výšin, anektovaných Izraelom, Libanon si ich však nárokuje ako svoje územie pre seba.



K vzájomným útokom medzi Hizballáhom a Izraelom dochádza v situácii, keď sa zvýšilo aj napätie medzi Izraelom a Iránom.



Mierové sily OSN (UNFIL), ktoré hliadkujú na libanonsko-izraelskej hranici, varovali pred "veľmi nebezpečnou situáciou" v regióne. Misia UNFIL vo svojom vyhlásení uviedla, že sa snaží "zabrániť tomu, aby sa situácia vymkla spod kontroly".



V súvislosti s vývojom situácie v libanonsko-izraelskom pohraničí izraelský premiér Naftali Bennett zvolal na piatkové popoludnie predstaviteľov silových zložiek.