Izrael si predvolá veľvyslanca Ukrajiny za slová o pro-ruskej politike

Tel Aviv 27. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca v Izraeli Jevhena Kornijčuka. Ako dôvod uviedlo vyjadrenia ukrajinskej ambasády o pro-ruskej politike Izraela. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že Kornijčuka si predvoláva na pondelok 3. júla, aby poskytol vysvetlenie. Izraelská vláda podľa rezortu diplomacie naďalej pokračuje v podpore spolupráce s Ukrajinou. "Počínanie si ukrajinského veľvyslanca nie je nápomocné," píše ministerstvo.



Ukrajinské veľvyslanectvo v Tel Avive v nedeľu na sociálnej sieti napísalo, že pravicová vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua si vybrala cestu úzkej spolupráce s Ruskom a obchoduje s Moskvou.



Vláda sa podľa vyjadrení veľvyslanectva skrýva za slovnú demagógiu o neutralite, no aktívne upevňuje vzťahy s Ruskou federáciou. "Izraelskú vládu žiadame, aby zmenila svoj postoj a podporovala Ukrajinu obrannými prostriedkami s cieľom podporiť slobodu a demokratický poriadok vo svete," uviedlo veľvyslanectvo.



Izraelský premiér v rozhovore pre denník The Jerusalem Post z 22. júna vyjadril obavy, že systémy, ktoré Izrael poskytne Ukrajine, by sa mohli dostať do rúk Iránu a byť použité voči Izraelu, píše DPA. Dodal, že protitankové zbrane zo Západu sa už nachádzajú na hraniciach Izraela. Ukrajinské veľvyslanectvo tieto vyjadrenia označilo za vymyslené a špekulatívne.



Izrael si od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu udržiava opatrný prístup a usiluje sa zachovať si neutralitu medzi bojujúcimi stranami. Na Ukrajinu posiela humanitárnu pomoc, nie však zbrane.