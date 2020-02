Jeruzalem 11. februára (TASR) - Izrael si predvolal belgického diplomata Pascala Buffina v súvislosti s úsilím Belgicka, aby aktivista, ktorý je podľa Izraela napojený na teroristickú organizáciu, vystúpil s prejavom na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Belgicko, ktoré je počas februára predsedníckou krajinou BR OSN, pozvalo na zasadnutie Brada Parkera z organizácie Defense for Children International - Palestine (DCI-P). Tá sa podľa AFP usiluje o ochranu ľudských práv palestínskych detí.



Izrael tvrdí, že vo vedení tejto organizácie sú ľudia spojení s Ľudovým frontom za oslobodenie Palestíny (PFLP). Ide o hnutie, ktoré je Izraelom, Spojenými štátmi i Európskou úniou považované za teroristickú organizáciu.



Izraelský veľvyslanec v Belgicku Emmanuel Nachšon na Twitteri napísal, že "Belgicko na zasadnutie BR OSN pozvalo mimovládnu organizáciu spojenú s terorom". Pozvanie by podľa neho malo byť zrušené.



Hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Lior Haiat povedal, že Parker je známy tým, že zastáva "radikálne postoje k Izraelu". Ministerstvo si Buffina, ktorý je zástupcom belgického veľvyslanca v Izraeli, predvolalo už druhýkrát v priebehu niekoľkých dní, pripomenula AFP.



Utorkové zasadnutie BR OSN malo byť venované mierovému plánu, ktorý prezident Spojených štátov Donald Trump predstavil 28. januára. Palestínčania tento plán odmietli a označili ho za proizraelský.



Plán, ktorý má vyriešiť aj izraelsko-palestínsky konflikt, by umožnil Izraelu anektovať väčšinu západného brehu Jordánu, ako aj vznik demilitarizovaného palestínskeho štátu.