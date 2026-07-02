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Izrael si pripomína 1000 dní od útoku Hamasu
Séria pietnych podujatí a demonštrácií odštartovala presne o 6:29 ráno miestneho času – teda v čase, kedy palestínski militanti pred necelými troma rokmi spustili masívny útok.
Autor TASR
Tel Aviv 2. júla (TASR) - Izrael si vo štvrtok pripomenul 1000 dní od útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. Spomienkové podujatia opäť sprevádzajú výzvy na zriadenie štátnej komisie, ktorá by vyšetrila zlyhania úradov vedúce k vypuknutiu vojny v Pásme Gazy, ako aj protesty proti postupu vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Séria pietnych podujatí a demonštrácií odštartovala presne o 6:29 ráno miestneho času – teda v čase, kedy palestínski militanti pred necelými troma rokmi spustili masívny útok. Pri tom podľa oficiálnych izraelských údajov prišlo o život 1221 ľudí. Útočníci zároveň odvliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Pri následnej odvetnej vojenskej ofenzíve Izraela v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zahynulo viac ako 73-tisíc ľudí. Tieto údaje podliehajú správe Hamasu, no Organizácia Spojených národov ich považuje za spoľahlivé.
Od začiatku prímeria, ktoré platí od 10. októbra minulého roka, prišlo o život v Gaze najmenej 1053 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie uvádza stratu piatich vojakov a jedného zmluvného pracovníka. Izraelské sily v súčasnosti okupujú takmer 70 percent tohto územia.
Hlavným organizátorom štvrtkových akcií je organizácia s názvom Októbrová rada, ktorú založili rodiny obetí a rukojemníkov. Zhromaždenia sú naplánované pred budovou izraelského parlamentu aj v blízkosti domovov členov vlády. „Rodiny rukojemníkov a pozostalí požadujú okamžité zriadenie štátnej vyšetrovacej komisie!“ uviedla rada na sociálnej sieti X.
Námestie rukojemníkov v Tel Avive, ktoré sa počas vojny stalo centrom boja za prepustenie zadržiavaných, bude premenované na Námestie pamäte. Vo večerných hodinách je v parku Jarkon naplánované hlavné spomienkové podujatie, na ktorom sa očakáva účasť rodín obetí a vysokopostavených osobností protestného hnutia vystupujúceho proti súčasnému vedeniu krajiny.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že tento deň pripomína celkovú zodpovednosť a ťarchu, ktorú vojsko nesie na pleciach. „Pamätáme si, učíme sa a pripravujeme sa na pokračovanie bojov a na mnohé výzvy, ktoré nás ešte čakajú,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení.
Bývalý šéf armády Gadi Eizenkot, ktorý je favorizovaným kandidátom na post premiéra v nadchádzajúcich októbrových voľbách, reagoval na sieti X stručne: „1000 dní. Dokážeme, že sme toho hodní. Sľubujem.“
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že veľká časť Izraelčanov naprieč politickým spektrom podporuje vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý by určil zodpovednosť za zlyhania úradov pri predchádzaní najkrvavejšiemu útoku v histórii štátu. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua však zriadenie takejto komisie, aké Izrael v minulosti bežne zakladal na vyšetrenie zásadných štátnych zlyhaní, dlhodobo odmieta.
Séria pietnych podujatí a demonštrácií odštartovala presne o 6:29 ráno miestneho času – teda v čase, kedy palestínski militanti pred necelými troma rokmi spustili masívny útok. Pri tom podľa oficiálnych izraelských údajov prišlo o život 1221 ľudí. Útočníci zároveň odvliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Pri následnej odvetnej vojenskej ofenzíve Izraela v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zahynulo viac ako 73-tisíc ľudí. Tieto údaje podliehajú správe Hamasu, no Organizácia Spojených národov ich považuje za spoľahlivé.
Od začiatku prímeria, ktoré platí od 10. októbra minulého roka, prišlo o život v Gaze najmenej 1053 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie uvádza stratu piatich vojakov a jedného zmluvného pracovníka. Izraelské sily v súčasnosti okupujú takmer 70 percent tohto územia.
Hlavným organizátorom štvrtkových akcií je organizácia s názvom Októbrová rada, ktorú založili rodiny obetí a rukojemníkov. Zhromaždenia sú naplánované pred budovou izraelského parlamentu aj v blízkosti domovov členov vlády. „Rodiny rukojemníkov a pozostalí požadujú okamžité zriadenie štátnej vyšetrovacej komisie!“ uviedla rada na sociálnej sieti X.
Námestie rukojemníkov v Tel Avive, ktoré sa počas vojny stalo centrom boja za prepustenie zadržiavaných, bude premenované na Námestie pamäte. Vo večerných hodinách je v parku Jarkon naplánované hlavné spomienkové podujatie, na ktorom sa očakáva účasť rodín obetí a vysokopostavených osobností protestného hnutia vystupujúceho proti súčasnému vedeniu krajiny.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že tento deň pripomína celkovú zodpovednosť a ťarchu, ktorú vojsko nesie na pleciach. „Pamätáme si, učíme sa a pripravujeme sa na pokračovanie bojov a na mnohé výzvy, ktoré nás ešte čakajú,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení.
Bývalý šéf armády Gadi Eizenkot, ktorý je favorizovaným kandidátom na post premiéra v nadchádzajúcich októbrových voľbách, reagoval na sieti X stručne: „1000 dní. Dokážeme, že sme toho hodní. Sľubujem.“
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že veľká časť Izraelčanov naprieč politickým spektrom podporuje vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý by určil zodpovednosť za zlyhania úradov pri predchádzaní najkrvavejšiemu útoku v histórii štátu. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua však zriadenie takejto komisie, aké Izrael v minulosti bežne zakladal na vyšetrenie zásadných štátnych zlyhaní, dlhodobo odmieta.