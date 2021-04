Izrael si pripomína sviatok padlých izraelských vojakov

Jeruzalem 14. apríla (TASR) - Život v Izraeli sa v stredu o 11.00 h miestneho času zastavil, aby si jeho obyvatelia dvoma minútami ticha uctili pamiatku padlých príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek a obetí terorizmu. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel.



Na rozdiel od vlaňajška Izraelčania tento rok v duchu tradície mohli navštíviť 52 vojenských cintorínov v rôznych častiach krajiny i stovky menších cintorínov, kde sa môžu pokloniť pamiatke 23.928 padlých pri obrane Izraela a 4176 ľudí zavraždených pri teroristických útokoch.



Vlani boli všetky tieto cintoríny zavreté pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2.



Ústredný štátny akt sa už tradične koná na Herzlovej hore v Jeruzaleme, kde sa popoludní uskutoční i osobitná spomienka na 4176 obetí teroristických útokov.



Dnešný deň pamiatky je jedným z mála štátnych nenáboženských sviatkov v Izraeli. Je zvykom, že ľudia v tento deň navštevujú hroby svojich blízkych a bojových druhov; smútočnému dňu je prispôsobený aj program v izraelských elektronických médiách.



Na rozdiel od minulého roku, keď sa pre pandémiu štátne akty konali bez prítomnosti verejnosti a obrady obvyklé na obecných cintorínoch boli zrušené, tohtoročné podujatia sa konajú, ale sprevádzajú ich isté obmedzenia.



Úrady napríklad vyzvali občanov, aby hroby padlých navštevovali od začiatku tohto týždňa, aby sa zabránilo hromadeniu ľudí počas samotného pamätného dňa.



Vláda súčasne schválila, že na smútočných podujatiach sa môžu zúčastniť aj tí pozostalí, ktorí majú tzv. zelený pas. Ten sa v Izraeli vydáva osobám, ktoré prekonali covid alebo boli proti nemu zaočkované. S týmto dokladom je možné navštevovať verejné podujatia, na ktoré nezaočkovaní nemajú prístup.



Deň pamiatky padlých izraelských vojakov a obetí terorizmu sa v súlade so židovskou tradíciou začal už v utorok po západe slnka - obradom pri Múre nárekov - a skončí sa v stredu v rovnakom čase slávnostným zapálením pochodí na Herzlovej hore.



Melancholickú náladu tohto dňa potom vystriedajú oslavy Dňa nezávislosti, ktorým si Izrael pripomína 73. výročie svojho vzniku.



Izrael slávi Deň nezávislosti už tradične týždeň po národnom Dni obetí holokaustu. Táto časová súslednosť je symbolom znovuzrodenia "z popola" – z nacistického pokusu o genocídu židov Európy. Fakt, že na Deň pamiatky padlých ihneď nadväzuje Deň nezávislosti, má zasa pripomínať, že izraelský štát vznikol za cenu obetí.



Deň pamiatky padlých ustanovil v roku 1951 vtedajší predseda vlády a minister obrany David Ben-Gurion.



Tohtoročnú spomienku ovplyvnil čin 26-ročného bývalého vojaka, ktorý sa začiatkom tohto týždňa pokúsil o samovraždu sebaupálením, informovala agentúra AP. Icik Saidian je momentálne hospitalizovaný v kritickom stave s ťažkými popáleninami.



Saidian slúžil v izraelskej armáde v roku 2014 počas vojny proti militantom hnutia Hamas v pásme Gazy a zapojil sa aj do niektorých najprudších bojov počas tohto mesiac trvajúceho konfliktu.



Jeho rodina uviedla, že trpel ťažkými depresiami súvisiacimi s traumou z vojny, ale mal problém dostať sa k pomoci - vrátane finančnej podpory - od ministerstva obrany.



Jeho čin vyvolal v Izraeli diskusiu o liečbe a pomoci pre veteránov trpiacich psychickými traumami po nasadení v konfliktných oblastiach.