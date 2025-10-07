< sekcia Zahraničie
Izrael si pripomína druhé výročie bezprecedentného útoku Hamasu
Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov.
Autor TASR
Tel Aviv 7. októbra (TASR) - Izrael si v utorok pripomína druhé výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas. Počas dňa sú plánované neoficiálne spomienkové podujatia za jeho obete, kým mnohí Izraelčania už v pondelok navštívili miesto krviprelievania, kde sa pred dvoma rokmi konal hudobný festival Nova. Medzitým vyjednávači pokračujú v nepriamych rokovaniach o ukončení vojny v Pásme Gazy podľa mierového plánu, ktorý predstavil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov. V zajatí ich zostáva 47, z toho 25 je podľa izraelskej armády po smrti.
Trauma z útoku spred dvoch rokov – najhoršieho v histórii Izraela – je v krajine stále veľmi živá, napísal denník The Guardian. Desiatky príbuzných a priateľov tých, ktorí zahynuli pri útoku na hudobný festival Nova, zapálili sviečky a držali minútu ticha na jeho mieste v Negevskej púšti, kde militanti zabili vyše 370 ľudí a desiatky ďalších odvliekli ako rukojemníkov.
Pietne spomienky sa budú konať aj na Námestí rukojemníkov v izraelskej metropole Tel Aviv, kde každý týždeň prebiehajú demonštrácie za prepustenie ľudí zajatých Hamasom, a v kibuci Nir Oz pri hraniciach s Pásmom Gazy - v komunite, ktorá pri útoku militantov utrpela najväčšiu ujmu.
Oficiálna spomienková udalosť sa uskutoční až 16. októbra na izraelskom národnom cintoríne na Herzlovom vrchu po židovskom sviatku Simchat Tóra.
Izraelská armáda v odvete za útok palestínskych skupín spustila proti Hamasu v Pásme Gazy vojenské ťaženie zo vzduchu, zeme a mora, ktoré pokračuje nezmenšenou silou a ktoré túto pobrežnú enklávu zdevastovalo a vyhnalo z domovov približne dva milióny jej obyvateľov. Stovky tisíc z nich teraz žijú v preplnených táboroch a na otvorených priestranstvách s obmedzeným prístupom k potravinám, vode a hygienickým zariadeniam. Ďalšie tisíce ľudí sú podľa agentúry AP naďalej nezvestné.
Izraelské bombardovanie a pozemné operácie si podľa údajov gazských úradov, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, vyžiadali dosiaľ najmenej 67.160 mŕtvych. Tieto údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, avšak naznačujú, že viac než polovicu z obetí tvoria ženy a deti, uviedla AFP.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva nedávno dospeli k záveru, že Izrael pácha v Gaze od októbra 2023 genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta, avšak po dvoch rokoch vojny vyjadruje nespokojnosť s postupom vlády pri jej vedení 72 percent Izraelčanov, ako ukázal nedávny prieskum think-tanku INSS.
Miesto výročia útoku Hamasu sa pozornosť teraz podľa denníka The Guardian sústreďuje skôr na nádej, že vojna v Pásme Gazy sa konečne blíži ku koncu. Vyjednávači z Hamasu a Izraela sa v pondelok zišli v Egypte, kde začali nepriame rokovania s cieľom vyriešiť podrobnosti týkajúce sa prepustenia všetkých rukojemníkov a takmer 2000 palestínskych väzňov.
Prvé kolo nepriamych rokovaní o Trumpovom 20-bodovom pláne sa v pondelok skončilo v pozitívnej atmosfére, uviedli predtým agentúry. Rozhovory pokračujú v utorok a podľa palestínskeho zdroja môžu trvať aj niekoľko dní.
Hoci obe strany privítali Trumpov návrh, dosiahnutie dohody o jeho podrobnostiach bude pravdepodobne nesmierne náročné, predpokladá agentúra AFP. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir však v nedeľu varoval, že ak tieto rokovania zlyhajú, armáda obnoví boje v Pásme Gazy.
