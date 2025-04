Izrael si pripomína obete holokaustu i rukojemníkov v Pásme Gazy

Tel Aviv 24. apríla (TASR) - Izrael si vo štvrtok pripomína šesť miliónov židovských obetí holokaustu. Život v celej krajine sa o 10.00 h miestneho času po zaznení sirén zastavil: vodiči odstavili svoje autá a ľudia prerušili aktivity, ktorým sa venovali, aby si uctili pamiatku obetí nacistického vraždenia. Na viacerých miestach ľudia v tom čase rozvinuli transparenty, ktorými pripomínali osud rukojemníkov naďalej zadržiavaných v Pásme Gazy palestínskym hnutím Hamas, informovali agentúra DPA a spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Hlavný spomienkový akt sa tradične koná pri pamätníku Jad va-Šem v Jeruzaleme.



Ako pripomenula agentúra DPA, tohtoročný Deň pamiatky obetí holokaustu si Izraelčania pripomínajú v čase, keď je Izrael vo vojne s palestínskym hnutím Hamas, v ktorej od októbra 2023 v palestínskom Pásme Gazy prišli o život tisíce ľudí. Spomienkové akcie na obete holokaustu sú ovplyvnené aj obavami o osud rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



V stredu večer izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom prejave ku Dňu pamiatky obetí holokaustu vytvoril paralely medzi Hamasom a nacistami, keď vyhlásil, že obom im šlo a ide o zničenie židovského národa.



Potvrdil, že boj proti Hamasu bude pokračovať až do návratu všetkých rukojemníkov a rozloženia Hamasu, ktorý opäť označil za teroristickú skupinu. Zopakoval tiež, že Izrael nedovolí, aby si Irán zaobstaral jadrové zbrane, a varoval, že osud ľudstva bude ohrozený, ak Irán takýto arzenál získa.



DPA uviedla, že počas nacistickej éry - od roku 1933 do roku 1945 - bolo zavraždených približne šesť miliónov Židov. V Izraeli v súčasnosti žije približne 120.000 ľudí preživších holokaust, čo je o 13.000 menej ako pred rokom.



V Izraeli si obete holokaustu každoročne pripomínajú v apríli alebo máji - podľa židovského kalendára -, i keď medzinárodne tento deň pripadá na 27. januára.