Izrael si pripomína padlých vojakov a obete terorizmu

Jeruzalem 3. mája (TASR) - Zvukom sirén sa v Izraeli v utorok večer začala spomienka na vojakov a civilistov, ktorí zahynuli v konfliktoch na Blízkom východe. Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI).



Minútu trvajúcim zvukom sirén si obyvatelia celej krajiny uctili pamiatku 24.068 ľudí, ktorí prišli o život pri protižidovských pogromoch, teroristických útokoch a v ozbrojených konfliktoch od roku 1860 do súčasnosti.



Za uplynulý rok bolo do zoznamu obetí pridaných 177 mien. Medzi nimi je 56 vojakov, ktorí prišli o život pri výkone služby, a 84 veteránov. Do zoznamu pribudli i mená 33 obetí teroristických útokov, a ďalšie štyri obete terorizmu, ktoré podľahli komplikáciám po zraneniach z útokov v iných rokoch.



Hlavné obrady k Dňu spomienky na padlých vojakov a obete terorizmu (Jom haZikaron) sa začali v utorok po západe slnka a utíchnutí sirén pri Múre nárekov v Jeruzaleme.



Predtým, v utorok popoludní, sa pri pamätníku padlých vojakov v Jeruzaleme (Jad Lebanim) konalo spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnil premiér Naftali Bennett a predseda Knesetu Mickey Levy, ako aj poprední predstavitelia armády a rodiny padlých vojakov.



Spomienkové obrady budú pokračovať v stredu na Herzlovej hore v Jeruzaleme a začnú sa po dvojminútovom zvuku sirén o 11.00 h miestneho času.



Deň pamiatky vyvrcholí v stredu o 19.45 h, keď sa na Herzlovej hore uskutoční obrad zapálenia 12 pochodní symbolizujúcich 12 kmeňov starovekého Izraela, ktorým sa začne slávenie 74. Dňa nezávislosti Izraela.



Deň nezávislosti (Jom ha-acma'ut) pripomína vyhlásenie nezávislého štátu Izrael zo 14. mája 1948. V roku 2022 tento deň podľa hebrejského kalendára pripadol na 4. a 5. mája.