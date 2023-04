Izrael si pripomína sviatok padlých vojakov a obetí útokov

Jeruzalem 25. apríla (TASR) - Život v Izraeli sa v utorok dopoludnia zastavil a jeho obyvatelia si dvoma minútami ticha uctili pamiatku padlých príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek a obetí ozbrojených útokov. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel.



Deň pamiatky obetí je jedným z najvýznamnejších dní v občianskom roku. Aktuálne si ním v Izraeli pripomínajú 24.213 obetí vojen a 4255 obetí útokov militantov.



Dnešný deň pamiatky je jedným z mála štátnych nenáboženských sviatkov v Izraeli. Je zvykom, že ľudia v tento deň navštevujú hroby svojich blízkych a bojových druhov; smútočnému dňu je prispôsobený aj program v izraelských elektronických médiách.



Deň pamiatky padlých izraelských vojakov a obetí terorizmu sa v súlade so židovskou tradíciou začal už v pondelok po západe slnka a skončí sa v utorok na súmraku slávnostným zapálením pochodní na Herzlovej hore.



Melancholickú náladu tohto dňa potom vystriedajú oslavy Dňa nezávislosti, ktorým si Izrael pripomína 75. výročie svojho vzniku.



Izrael slávi Deň nezávislosti už tradične týždeň po národnom Dni obetí holokaustu. Táto časová súslednosť je symbolom znovuzrodenia "z popola" – z nacistického pokusu o genocídu židov Európy. Fakt, že na Deň pamiatky padlých ihneď nadväzuje Deň nezávislosti, má zasa pripomínať, že izraelský štát vznikol za cenu obetí.



Deň pamiatky padlých ustanovil v roku 1951 vtedajší predseda vlády a minister obrany David Ben-Gurion.



Prípravy na tohtoročný Deň pamiatky boli plné obáv, že ich zatienia hlboké rozpory, ktoré odhalil vládny plán na revíziu súdnictva, konštatovali The Times of Israel.



Vo svojom prejave, prednesenom v pondelok večer, izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval občanov Izraela, aby hľadali riešenie krízy, lebo "cena za vnútorné spory je vysoká". Herzog, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi vládou a opozíciou v snahe nájsť kompromis o zmenách v justičnom systéme, tiež potvrdil, že jeho cieľom je zachovať Izrael ako židovský a demokratický štát.



Deň pamiatky tento rok pripadá aj na obdobie, keď Izrael a Palestínčania na západnom brehu Jordánu zažívajú najintenzívnejšie násilnosti v tejto oblasti za posledné roky.