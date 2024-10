Izrael si vypočuje USA, no rozhodovať sa bude podľa vlastných záujmov

Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Izrael si vypočuje názory Spojených štátov, no konečné rozhodnutia bude prijímať podľa vlastných národných záujmov. Uviedol to v utorok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Toto vyhlásenie bolo pripojené k článku denníka The Washington Post, podľa ktorého Netanjahu povedal administratíve prezidenta USA Joea Bidena, že Izrael sa chystá zasiahnuť iránske vojenské ciele, a nie jadrové alebo ropné zariadenia. Denník sa odvolal na dvoch nemenovaných predstaviteľov oboznámených so záležitosťou.



Očakáva sa, že Izrael chystá odvetný útok voči Teheránu za rozsiahly iránsky raketový útok z 1. októbra. Úder bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych ozbrojených zložiek vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd. Izraelská armáda oznámila, že zachytila veľký počet zo zhruba 200 vystrelených balistických rakiet.



Odvetné opatrenia by boli nastavené tak, aby nevznikol dojem "politického zasahovania do amerických volieb", citoval Washington Post jedného z predstaviteľov.