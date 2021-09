Izrael slávi Jom kipur, najposvätnejší deň židovského kalendára

Ženy sa zúčastňujú ceremoniálu Tašlich počas osláv židovského sviatku Jom kipur (deň zmierenia) na pláži v Tel Avive 14. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 16. septembra (TASR) - Izraelčania vo štvrtok slávia Deň zmierenia (Jom kipur), ktorý je najposvätnejším dňom židovského kalendára.V súlade s tradíciou sa život v krajine zastavil v stredu po západe slnka. Bezpečnostné zložky však sú v stave vysokej pohotovosti pre nedávny nárast počtu útokov z palestínskych území. Okrem toho naďalej pátrajú po posledných dvoch z celkovo šiestich palestínskych väzňov, ktorí minulý týždeň ušli v prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela.Jom kipur sa slávi v situácii, keď Izrael bojuje s novou vlnou pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Denník The Times of Israel konštatoval, že v stredu sa pred testovacími centrami vytvárali dlhé rady ľudí, aj keď väčšina z centier zostala vo štvrtok otvorená.Medzinárodné letisko Bena Guriona prestalo prijímať a vypravovať lety už v stredu popoludní a letecký priestor nad krajinou je uzavretý. Prevádzka letiska sa obnoví vo štvrtok o 21.30 h miestneho času, pričom prvé odlety sú naplánované na 23.30 h miestneho času.Hraničné priechody sú od stredy tiež zavreté a otvoria ich vo štvrtok po 22.00 h miestneho času.S približujúcim sa západom slnka v stredu postupne prestali vysielať všetky miestne rozhlasové a televízne stanice. Premávka verejnej dopravy je tiež zastavená a obnoví sa vo štvrtok od 20.00 h miestneho času.Denník The Times of Israel konštatoval, že cesty v Izraeli boli v stredu od podvečera takmer úplne bez automobilov. Mnoho ľudí využíva na dlhšie presuny bicykle alebo iné iné nemotorové vozidlá. Jazda autom je totiž počas židovského Dňa zmierenia považovaná za tabu, čo rešpektuje aj mnoho sekulárnych Izraelčanov, ktorí sviatočný deň využívajú napr. na cyklovýlety.Pre záchrannú službu Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom) je Jom kipur tradične jedným z najrušnejších dní v roku a v celej krajine sú nasadené stovky zdravotníkov, záchranárov, záchranárov a dobrovoľníkov.Väčšina zranení počas tohto sviatku pochádza zvyčajne z nehôd na cestách, pretože desaťtisíce detí a mladistvých využívajú opustené ulice na bicyklovanie. Záchranári často zasahujú aj v prípadoch dehydratácie a komplikáciami z pôstu, ktorý dodržiavajú nábožní židia.Izraelský denník informoval, že v Jeruzaleme je počas sviatku nasadených asi 2000 policajtov a okolo Starého mesta boli rozostavené zátarasy a vybudované kontrolné posty, keďže pri Západnom múre sa očakávajú tisíce veriacich. Polícia súčasne monitoruje bezpečnosť bohoslužieb v celej krajine.Jeruzalem totiž zažil v posledných dňoch viacero útokov spáchaných nožom - podľa citovaného denníkaOčakáva sa, že pátranie po zvyšných dvoch utečencoch, ktorí sú stále na úteku, bude pokračovať aj počas sviatku, informoval TV kanál Rešet 13. Podľa neho sa bezpečnostné zložky sústredia na severný sektor západného brehu Jordánu.Izraelská armáda pred sviatkom Jom kipur uzavrela palestínske územia. Hraničné priechody v palestínskom pásme Gazy a v Predjordánsku sú otvorené len pre Palestínčanov s určitými zdravotníckymi a humanitárnymi povinnosťami.Obmedzenia začali platiť v stredu na poludnie a skončia sa vo štvrtok o polnoci.