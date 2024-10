Izrael slávil Jom kipur, Hizballáh naň zaútočil vyše 300 raketami

Jeruzalem 12. októbra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu informovala, že proiránske libanonské ozbrojené hnutie Hizballáh vypálilo v sobotu z Libanonu smerom na Izrael okolo 320 rakiet. K útokom došlo v deň, keď židia v Izraeli slávili Deň zmierenia - Jom kipur, informovala agentúra AFP.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) uviedol, že počas dňa sa na severe a v centrálnej časti Izraela niekoľkokrát rozzvučali sirény varujúce pred raketovým útokom z Libanonu.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení zverejnenom podvečer, po skončení sviatku Jom kipur, doplnila, že jej jednotky počas sviatočného víkendu zabili v Pásme Gazy a v Libanone "desiatky nepriateľských bojovníkov", pričom podnikli približne 280 útokov.



Viac ako 200 z týchto útokov sa odohralo v Libanone, kde izraelskí vojaci zasiahli aj podzemnú infraštruktúru, v ktorej Hizballáh skladoval zbrane. Tieto objekty sa nachádzajú pozdĺž hranice so Sýriou.



Medzičasom libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské útoky na dve dediny - jednu severne od Bejrútu a druhú ležiacu južne od hlavného mesta - pripravili o život najmenej deväť ľudí.



Ministerstvo spresnilo, že terčom útoku bola väčšinovo šiitmi obývaná dedina Majsara ležiaca v prevažne kresťanskej horskej oblasti severne od Bejrútu. O život tam prišlo päť ľudí a ďalších 14 ich bolo zranených. Štyri obete a 14 zranených si vyžiadal izraelský útok na dedinu Bardžá aš-Šúf ležiacu južne od hlavného mesta.



Pokiaľ ide o vojenskú operáciu izraelskej armády v palestínskom Pásme Gazy, vojaci pokračovali v bojoch s príslušníkmi hnutia Hamas v meste Džabalíja, kde izraelská armáda nedávno obnovila svoju pozemnú ofenzívu, aby zabránila Hamasu zabránila preskupiť sa na severe enklávy.



Izraelská armáda spresnila, že v Džabalíji zabila viac ako 20 bojovníkov Hamasu a niekoľko ďalších aj v centre mesta Gazy a v Rafahu na juhu palestínskej enklávy.



Raketové útoky Hizballáhu na Izrael si vyžiadali troch zranených. Ide o osoby, ktoré utrpeli zranenie pod vplyvom tlakovej vlny po výbuchu rakety v Západnej Galilei. Ďalších 12 ľudí bolo zranených, keď utekali do prístreškov počas raketových útokov, dodala záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom - MDA).



Ďalšie zranenia, ktoré MDA uviedla vo svojej správe, sa týkali bezprostredne slávenia Dňa zmierenia. Šlo o kolapsy súvisiace s pôstom a dehydratáciou, alebo o zranenia pri športovaní či pri dopravných nehodách.



Deň zmierenia je najväčší židovský sviatok sprevádzaný 25hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov. Súčasťou rituálu je trúbenie na baraní roh šofar.