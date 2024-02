Izrael sľúbil bezpečný prechod pre civilistov, aby mohli opustiť Rafah

Washington 11. februára (TASR) - Izrael poskytne bezpečný prechod pre civilistov pred útokom na preľudnené mesto Rafah na juhu Pásma Gazy. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre americkú televíziu ABC News, ktorý bude zverejnený v nedeľu. Zároveň odmietol obavy z "katastrofy", ktorú by izraelský útok mohol v Rafahu spôsobiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Napriek obavám z možného rozsiahleho krviprelievania v Rafahu, kde sa nachádza viac než milión Palestínčanov, Netanjahu v rozhovore uviedol, že táto ofenzíva je kľúčom k zničeniu palestínskeho militantného hnutia Hamas, s ktorým Izrael vedie v Pásme Gazy vojnu.



"Víťazstvo je na dosah. Spravíme to. Dostaneme zostávajúce teroristické prápory Hamasu a Rafah, ktorý je ich poslednou baštou," uviedol Netanjahu v úryvku z rozhovoru, ktorý ABC News zverejnila v sobotu večer. "Spravíme to, pričom poskytneme bezpečný prechod pre civilistov, aby mohli odísť," dodal.



Na otázku, kam majú podľa neho Palestínčania z Rafahu odísť, Netanjahu odpovedal, že sa ešte pracuje na pláne. Spomenul pritom oblasť severne od Rafahu, ktorú by bolo možné podľa neho použiť ako bezpečnú zónu pre civilistov.



"Je súčasťou našich vojnových snáh dostať civilistov mimo nebezpečenstva. Súčasťou snáh Hamasu je udržať ich vystavených nebezpečenstvu," povedal izraelský premiér.



Predstavitelia Hamasu, vládnuci v Pásme Gazy, varovali, že v dôsledku útoku Izraela by v Rafahu mohli zomrieť desiatky tisíc ľudí. K hlasom varujúcim pred ofenzívou sa pripojil aj šéf európskej diplomacie Josep Borell, ktorý upozornil, že útok by mohol viesť k "neopísateľnej humanitárnej katastrofe".



Spojené štáty, ktoré sú hlavným podporovateľom Izraelu, taktiež uviedli, že nepodporujú pozemnú ofenzívu v Rafahu, ak nebude dobre naplánovaná, inak hrozí pohroma.



Kritikom, podľa ktorých útok na Rafah už prekračuje medze, Netanjahu v rozhovore odkázal: "Tí, ktorí hovoria, že za žiadnych okolností by sme nemali vstúpiť do Rafahu, v podstate hovoria - 'prehrajte vojnu, nechajte tam Hamas'."



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 28.000 obetí.