Izrael špeciálnou kampaňou varuje ľudí pred špionážou pre Irán

Tel Aviv 16. júla (TASR) - Izrael v stredu spustil celoštátnu kampaň, v ktorej vyzýva svojich občanov, aby napriek lákavej finančnej odmene odolali špionáži pre Irán. Zároveň varoval, že dôsledky tohto kroku oveľa viac prevažujú akúkoľvek prípadnú peňažnú odmenu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kampaň s názvom „Jednoduchý zárobok, vysoká cena“ bude spustená v rádiách, na kľúčových internetových stránkach a sociálnych sieťach. Navrhla ju izraelská tajná služba Šin Bet v spolupráci s národným riaditeľstvom pre verejnú diplomaciu.



Podľa Reuters spustil Izrael túto kampaň v rámci reakcie na nedávnu 12-dňovú vojnu s Iránom a na zjavný nárast úsilia Teheránu o nábor Izraelčanov na špionáž.



Na jednom videu z kampane je zobrazený otec so svojou rodinou, zatiaľ čo na druhom skupina priateľov. Na oboch videách sa následne zobrazí nápis „Stojí to za to, aby ste si pre 5000 šekelov (asi 1284 eur, pozn. TASR) zničili rodinu/život?“. Suma má zjavne predstavovať množstvo peňazí, ktoré Izraelčania dostali za spoluprácu s Iránom. Izrael vo videách varuje, že každému, kto Teheránu pomáha, hrozí až 15 rokov väzenia. „Jednoduchý zárobok, vysoká cena - nepomáhajte iránskemu nepriateľovi,“ varuje v kampani.



Národné riaditeľstvo pre verejnú diplomaciu uviedlo, že Šin Bet a polícia za posledný rok odhalili viac ako 25 prípadov, keď Irán naverboval Izraelčanov na spravodajské misie. Viac ako 35 osôb obvinili zo závažných bezpečnostných obvinení, vysvetľuje Reuters.



„Táto kampaň má značný národný význam, najmä po (vojne s Iránom), po ktorej sa očakáva zintenzívnenie iránskych snáh o nábor agentov a vykonávanie misií v Izraeli,“ uviedlo riaditeľstvo.



Irán za posledný mesiac popravil niekoľko ľudí, ktorých uznali za vinných zo spolupráce s Izraelom a z napomáhania tajným operáciám v krajine.