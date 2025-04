Izrael: Spolu s Francúzskom chceme zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň

Paríž 3. apríla (TASR) - Izrael a Francúzsko majú „spoločný“ cieľ, ktorým je zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. Vo štvrtok to uviedol izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar počas návštevy Paríža. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Najextrémistickejší režim na svete by nemal vlastniť najnebezpečnejšiu zbraň na svete,“ povedal Saar novinárom. „Zabrániť Iránu získať jadrové zbrane je spoločný cieľ Francúzska a Izraela,“ ozrejmil.



Izrael je zrejme jediným štátom v regióne, ktorý má jadrové kapacity. Preto považuje z dlhodobého hľadiska za svoju hlavnú obrannú prioritu zabrániť akejkoľvek ďalšej strane dostať sa na rovnakú úroveň.



Irán je hrozbou pre celý región, a nielen pre Izrael, vyhlásil izraelský šéf diplomacie. Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane. Teherán to popiera a trvá na tom, že obohacovanie uránu slúži výlučne na mierové účely.



Saar sa vo štvrtok stretol so svojím francúzskym rezortným partnerom Jeanom-Noëlom Barrotom, pričom ho pozval aj na návštevu Izraela. „S francúzskym ministrom zahraničných vecí vediem nepretržitý dialóg,“ povedal. Zároveň uviedol, že Izrael rokuje aj s Britániou a Spojenými štátmi. „Nevylučujeme diplomatickú cestu s Iránom,“ dodal.



Jadrová dohoda pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), ktorú Irán podpísal so svetovými mocnosťami v roku 2015, stratí svoju platnosť v októbri 2025. Americký prezident Donald Trump však už počas svojho prvého obdobia v Bielom dome od dohody odstúpil. Teherán v reakcii na to prestal dodržiavať jej podmienky a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, píše Reuters.



Francúzsky minister v stredu varoval, že vojenská konfrontácia s Iránom bude „takmer nevyhnutná“, ak zlyhajú rozhovory o jadrovom programe Teheránu. Trump minulý mesiac informoval, že napísal najvyššiemu iránskemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu výzvu na rokovania o jadrovom programe. Taktiež varoval pred možnými vojenskými krokmi či dokonca bombardovaním, ak by Teherán odmietol a pokračoval v údajnom vývoji zbraní, píše AFP. Chameneí v reakcii na to prisľúbil, že by úder vrátil.