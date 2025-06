Izrael: Spolupracujeme s iránskou opozíciou, pád režimu nie je cieľom

Jeruzalem 23. júna (TASR) - Izraelský minister pre záležitosti Jeruzalema a kultúrne dedičstvo Amichaj Elijahu v pondelok naznačil, že Izrael spolupracuje s iránskymi disidentmi, ktorí sú proti vláde najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tvrdenie toho ministra z krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma jehudit) vyvoláva otázky, či cieľom izraelskej operácie na vyradenie jadrového programu islamskej republiky nie je aj zvrhnutie iránskeho vedenia, píše TASR.



Hovorca izraelskej vlády David Mencer však neskôr v reakcii na žiadosť médií o vyjadrenie k Elijahovým slovám zdôraznil, že „cieľom Izraela nie je zmena režimu v Iráne.“



„Ak je vedľajším produktom (izraelskej operácie) to, že iránsky ľud sa zbaví pút tohto utláčateľského režimu, ktorý ho utláčal posledných 46 či 47 rokov, potom by to bol vítaný cieľ, hoci to nie je vojenský cieľ štátu Izrael,“ povedal hovorca.



Od začiatku izraelskej operácie proti Iránu izraelskí vládni predstavitelia zdôrazňovali, že jej cieľom je predovšetkým zničiť iránsky jadrový program a program vývoja a výroby balistických rakiet, nie zvrhnúť ajatolláha Chameneího.



AFP pripomenula, že izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok oznámil údery na teheránsku väznicu Evín a ďalšie objekty v Teheráne spájané s bezpečnostnými zložkami, čím ešte viac posilnil špekulácie, že Izraelu ide o podkopanie iránskeho vedenia. Kac totiž označil spomínané ciele izraelských útokov z pondelka za "agentúry vládnych represií" a doplnil, že v tomto väzení "sú politickí väzni a odporcovia režimu".



Aj Kacov kolega z vlády, minister zahraničných vecí Gideon Saar, v sobotu deklaroval, že izraelská vláda "nedefinovala zmenu režimu" v islamskej republike ako "cieľ tejto vojny".



Americký prezident Donald Trump však zásadné zmeny v Iráne pripúšťa. V nedeľu na svojej platforme Truth Social položil otázku: „Ak súčasný iránsky režim nie je schopný urobiť Irán opäť veľkým, prečo by nemohla prísť zmena režimu?“