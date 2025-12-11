< sekcia Zahraničie
Izrael: Správa AI o konaní palestínskych kománd nie je komplexná
Jeruzalem 11. decembra (TASR) - Izrael vo štvrtok vyhlásil, že správa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI), obviňujúca palestínske hnutie Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny zo zločinov proti ľudskosti spáchaných počas a po ich útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023, neodráža plný rozsah zločinov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Izrael kritizoval Amnesty za to, že jej „trvalo viac ako dva roky, kým sa zaoberala ohavnými zločinmi Hamasu“, pričom „ani teraz jej správa ani zďaleka neodráža plný rozsah hrozných zverstiev Hamasu.“ Uvádza sa to v reakcii, ktorú na sieti X zverejnil hovorca ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein a ktorý Amnesty obvinil zo zaujatosti.
Amnesty vo svojej správe uviedla, že primárnu zodpovednosť za vojnové zločiny vrátane vrážd a mučenia nesie Hamas a jeho vojenského krídlo Brigády Izz ad-Dín al-Kassám. Menšiu zodpovednosť majú ďalšie skupiny, ako Brigády al-Kuds Palestínskeho islamského džihádu a Brigády mučeníkov al-Aksá, ako aj niektorí civilisti z Pásma Gazy, ktorí však s týmto formáciami nemali prepojenie.
Počas útokov zahynulo na juhu Izraela približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov vrátane 36 detí, a ďalších 251 osôb bolo násilne odvlečených do Pásma Gazy. Amnesty dokumentovala fyzické a sexuálne násilie, psychologické týranie a nezákonné zadržiavanie rukojemníkov. Konštatovala tiež, že útoky palestínskych kománd na juhu Izraela boli rozsiahle a systematické, cielili predovšetkým na civilistov a zničili stovky domov a civilných objektov. Desaťtisíce obyvateľov boli vysídlené, pričom tisíce žijú v provizóriu aj viac ako dva roky po útokoch.
Správu Amnesty odmietlo vo štvrtok aj hnutie Hamas, ktoré túto vplyvnú organizáciu vyzvalo, aby svoju „chybnú a neprofesionálnu správu“ stiahla. Hamas uviedol, že účelom tejto správy je podnecovať proti nemu a skresľovať obraz o ňom v očiach medzinárodného spoločenstva.
