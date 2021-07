Izrael sprísňuje pravidlá karantény pre cestujúcich, prípady pribúdajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Tel Aviv 9. júla (TASR) - Izrael od budúceho týždňa opäť sprísňuje pravidlá pre cestujúcich vstupujúcich do krajiny, dôvodom je stúpanie počtu nakazených koronavírusom. V piatok o tom informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské ministerstvo zdravotníctva.Každý – vrátane úplne zaočkovaných a vyliečených z ochorenia COVID-19 – bude musieť pri vstupe do krajiny podstúpiť 24-hodinovú karanténu, alebo v nej byť aspoň dovtedy, kým nebude známy výsledok testu na koronavírus urobený na letisku.Nové pravidlá vstúpia do platnosti v piatok 16. júla.Test na letisku je povinný. V súčasnosti môže vstúpiť do Izraela iba obmedzený počet zaočkovaných turistov.Každý človek, prichádzajúci z krajiny s osobitným cestovným varovaním z dôvodu vysokého počtu nakazených, musí absolvovať ďalších desať dní karantény, informovalo ministerstvo.Predtým platili výnimky pre zaočkovaných ľudí alebo pre vyliečených z covidu.Počet nakazených koronavírusom v Izraeli za posledný týždeň výrazne narástol, pričom v piatok hlásili 450 nových prípadov vrátane pacientov s ťažkým priebehom choroby, upozornilo ministerstvo zdravotníctva.Nové prípady spôsobil nákazlivejší delta variant koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili v Indii.V Izraeli dostalo prvú dávku vakcíny proti covidu vyše 5,7 milióna z 9,3 milióna obyvateľov a druhú dávku potrebnú pre dosiahnutie optimálnej imunity má 5,2 milióna ľudí.Očkovacia kampaň v Izraeli patrila vďaka rýchlosti k najúspešnejším na svete.