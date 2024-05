Izrael spúšťa systém ETA pre krajiny bez vízovej povinnosti

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izrael v utorok oznámil, že od augusta prejde na systém predcestovnej elektronickej registrácie (ETA) pre návštevníkov z krajín bez vízovej povinnosti. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Takéto systémy majú v súčasnosti Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Kanada a ďalšie krajiny. Ich občania budú na pobyt v Izraeli potrebovať ETA, ak v krajine plánujú zotrvať do 90 dní. Doteraz takéto povolenie nepotrebovali. Podľa vlády nový systém pomôže zaistiť turistom bezpečnosť.



Pilotný program pre systém ETA sa začne 1. júna pre držiteľov amerických a nemeckých pasov, pre návštevníkov z iných krajín bez vízovej povinnosti to bude 1. júla.



ETA-IL sa stane povinný od 1. augusta a bez neho "nebudú môcť návštevníci nastúpiť do lietadla smerujúceho do Izraela". Vo vyhlásení to uviedol izraelský Úrad pre obyvateľstvo a prisťahovalectvo.



ETA bude stáť 25 šekelov (6,26 eura) na dva roky alebo do uplynutia platnosti súčasného pasu. Získanie nového pasu alebo zmena mena či pohlavia vyžadujú novú žiadosť o cestovné povolenie.



Návštevníci z ďalších krajín na vstup do Izraela stále potrebujú vízum a nemusia získať ETA-IL.