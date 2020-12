Izrael spustí očkovanie proti koronavírusu 27. decembra

Jeruzalem 9. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil, že jeho vláda spustí očkovanie verejnosti proti novému koronavírusu 27. decembra. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahu na tlačovej konferencii vyhlásil, že Izrael je pripravený za deň zaočkovať približne 60.000 ľudí. Podľa neho je to na túto deväťmiliónovú krajinu "veľké číslo".



Izraelský líder sa vyjadril po tom, čo do krajiny dorazila prvá dávka vakcín od americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer. Státisíce ďalších dávok by mali do krajiny doraziť v nasledujúcich dňoch.



Netanjahu zároveň vyhlásil, že bude prvým človekom v krajine, ktorý sa dá zaočkovať novou vakcínou proti koronavírusu, podľa vlastných slov tak chce byť príkladom pre zvyšok obyvateľstva.



Tamojšie regulačné úrady látku ešte neschválili, izraelský premiér však očakáva, že sa tak stane "čoskoro". Pfizer a BioNTech v novembri oznámili, že ich vakcína má 95-percentnú účinnosť. Británia ňou začala očkovať svoje obyvateľstvo v utorok. Britská Národná zdravotná služba (NHS) však v stredu vydala preventívne varovanie pred podaním vakcíny ľudom, ktorí mali v minulosti "výrazné" alergické prejavy. Stalo sa tak po tom, čo sa v utorok u dvoch zaočkovaných osôb objavili alergické reakcie.