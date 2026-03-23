Izrael spustil ďalšiu vlnu útokov na Teherán
Teherán 23. marca (TASR) — Izraelské ozbrojené sily v pondelok na platforme Telegram oznámili, že začali rozsiahlu vlnu útokov zameraných na infraštruktúru „iránskeho teroristického režimu v Teheráne“. Iránske médiá následne informovali o mohutných explóziách, ktoré otriasli Teheránom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Tlačová agentúra Fárs uviedla, že letecké útoky boli zamerané na najmenej päť oblastí iránskeho hlavného mesta a že „boli hlásené desivé zvuky výbuchov“.
„Viac podrobností o rozsahu škôd a možných obetiach bude oznámených neskôr,“ dodala agentúra.
Spravodajca arabského vysielania televízie al-Džazíra nachádzajúci sa v Teheráne uviedol, že rozsah a množstvo výbuchov v iránskom hlavnom meste je „bezprecedentný“. Systémy protivzdušnej obrany boli podľa neho aktivované najmä vo východnej časti mesta, čo zvyčajne znamená, že reagujú na americké a izraelské drony.
Agentúra Fars tiež informovala, že pri leteckom útoku na obytnú štvrť v meste Chorrámábád ležiacom na západe Iránu bolo zabitých a zranených niekoľko ľudí vrátane dieťaťa.
