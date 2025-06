Izrael spustil na juhu Iránu nové útoky na sklady zbraní a dronov

Jeruzalem 22. júna (TASR) - Izraelská armáda v sobotu neskoro večer oznámila, že spustila nové útoky na mesto Bandar Abbás na juhu Iránu, pričom cieli na tamojšie sklady zbraní a bezpilotných lietadiel. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.



Izraelské ozbrojené sily ešte predtým oznámili, že útočia aj v strednej časti Iránu s tým, že celia na tamojšiu „vojenskú infraštruktúru“ a stíhačky patriace iránskym silám.



Iránska tlačová agentúra Tasnim v reakcii na tieto správy informovala, že v oblasti zasahovala iránska protivzdušná obrana, a to ako v Bandar Abbáse, tak aj v neďalekom meste Bandar Lenge. Izraelské drony tam boli podľa jej správy monitorované, zachytené a zničené, uvádza BBC.



Izrael začal na Irán útočiť v noci na piatok 13. júna. Odôvodnil to tým, že sa snaží predísť tomu, aby Teherán vyvinul jadrovú zbraň. S údermi pokračoval aj v sobotu - už deviaty deň po sebe. Podľa izraelskej armády boli zabití traja ďalší iránsky velitelia a tiež sa podarilo zničiť tri stíhačky F-14 v strednej časti Iránu. Teherán útoky opätuje a popiera, že by sa usiloval získať jadrovú zbraň.