Izrael spustil novú vlnu útokov na Libanon, Hizballáh žiada prímerie
Terčom boli podľa izraelských ozbrojených síl najmä zariadenia slúžiace na odpaľovanie rakiet.
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 10. apríla (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok večer uskutočnila sériu útokov na ciele militantného hnutia Hizballáh v Libanone. Terčom boli podľa izraelských ozbrojených síl najmä zariadenia slúžiace na odpaľovanie rakiet. Hizballáh zároveň odmietol priame rokovania medzi Izraelom a libanonskou vládou bez uzavretia prímeria. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Libanonská agentúra NNA informovala o viacerých izraelských útokoch v južnom Libanone. Cieľom bolo aj mesto Bint Džubajl, kde predtým Hizballáh hlásil boje s izraelskými silami.
Šiitske hnutie reagovalo odpálením rakiet na Izrael. Sirény sa rozozvučali v Haife, Tel Avive aj Ašdode, avšak žiadne zranenia nehlásili.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že Izrael začne „čo najskôr“ priame mierové rokovania s Libanonom. Vláda v Bejrúte však najskôr požaduje prímerie, čo Izrael odmieta.
„Je nutné dodržiavať národné zásady, medzi ktorými na prvom mieste stojí stiahnutie izraelských síl, zastavenie bojov a návrat obyvateľov do ich dedín a miest,“ uviedol poslanec Hizballáhu Alí Fajjád, podľa ktorého musí vláda trvať na svojej pozícii, že predpokladom na prípadné rokovania je prímerie.
Izrael vedie vojnu proti proiránskemu Hizballáhu od začiatku marca, keď toto militantné hnutie v odvete za útok na Irán odpálilo rakety na Izrael. Teherán tvrdí, že v stredu uzavreté dvojtýždňové prímerie s Izraelom a Spojenými štátmi sa týka aj Libanonu. Washington aj vláda v Jeruzaleme to však odmietajú. Izrael v stredu konflikt eskaloval a uskutočnil najsilnejšie údery v Libanone od začiatku vojny, pri ktorých prišlo o život viac ako 300 ľudí.
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok konanie Izraela kritizoval a útoky označil za nesprávne. „Toto by sa nemalo diať, malo by to prestať, to je môj jasný názor,“ uviedol premiér a označil to za „otázku zásad“.
