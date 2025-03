Izrael spustil obmedzenú pozemnú operáciu na severe Pásma Gazy

Tel Aviv 19. marca (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v severnej časti Pásma Gazy spustila "obmedzenú pozemnú operáciu", ktorej cieľom je podľa nej znovu dobyť časť koridoru Necarim. Minister obrany Jisrael Kac predtým Palestínčanov upozornil, že Izrael čoskoro opäť nariadi evakuácie z bojových zón v pobrežnej enkláve. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Kac v noci na utorok vyhlásil, že Izrael obnovil boje v Pásme Gazy, ktoré budú pokračovať, kým militantné hnutie Hamas neprepustí všetkých zvyšných rukojemníkov. Nálety si podľa tamojších úradov vyžiadali viac než 400 obetí na životoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vtedy povedal, že obnovené letecké útoky sú iba začiatkom a že všetky ďalšie rokovania o prímerí budú prebiehať "pod paľbou".



Izraelská armáda v stredu uviedla, že počas uplynulých 24 hodín začali jej sily "cielené pozemné operácie" v centrálnej a južnej časti Pásma Gazy. Zámerom je podľa nej rozšíriť bezpečnostný perimeter a vytvoriť čiastočnú nárazníkovú zónu medzi severom a juhom enklávy. Dodala, že izraelské jednotky "prevzali kontrolu a rozšírili svoju prítomnosť až po centrálny koridor Necarim", odkiaľ sa stiahli v januári v rámci dohody o prímerí s Hamasom.



Kac súbežne s oznámením armády podľa spravodajského servera The Times of Israel varoval, že ak Hamas neoslobodí zvyšných zadržiavaných rukojemníkov a hnutie nebude z Gazy odstránené, Izrael ešte viac zintenzívni svoje útoky.



"Obyvatelia Gazy, toto je posledné varovanie. Údery letectva proti teroristom z Hamasu boli len prvým krokom. Bude to oveľa tvrdšie a zaplatíte za to plnú cenu. Dajte na radu amerického prezidenta. Vráťte rukojemníkov a odstráňte Hamas o otvoria sa vám ďalšie možnosti vrátane odchodu na iné miesta vo svete pre tých, ktorí chcú. Alternatívou je absolútne zničenie," varoval izraelský minister.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.